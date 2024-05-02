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В Челябинске ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля - РИА Новости, 02.05.2024
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16:50 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/chelyabinsk-1943524207.html
В Челябинске ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля
В Челябинске ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля - РИА Новости, 02.05.2024
В Челябинске ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля
Челябинское УФАС России предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля, нарушитель будет привлечен к административной ответственности, сообщила... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:50
2024-05-02T16:50
челябинск
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Челябинское УФАС России предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля, нарушитель будет привлечен к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального управления службы в Telegram-канале. Как сообщало региональное отделение ОНФ, в отделение поступали жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона. ОНФ направил обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов. УФАС в начале октября отмечало, что речь идет о фирме "Мухоморыч", на своем сайте реализующей капсулы с высушенным красным мухомором. Теперь ведомство установило, что надпись "грибная аптека" создает впечатление, что данные товары предназначены для лечения заболеваний, а продавец осуществляет торговлю фармацевтической продукцией. Указанное не соответствует действительности и вводит в заблуждение, продавец товаров не имеет отношения к аптеке и не имеет лицензии на фармацевтическую деятельность, а рекламируемые товары не относятся к лекарственным препаратам и биологическим добавкам к пище. "Антимонопольная служба выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащий рекламы. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении. Антимонопольная служба признала рекламодателя нарушившим закон о рекламе, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240212/reklama-1926779676.html
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челябинск, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Челябинск, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
В Челябинске ФАС предписала убрать рекламу мухоморов с автомобиля

Челябинское УФАС предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая – РИА Новости. Челябинское УФАС России предписало убрать рекламу продукции с мухоморами с автомобиля, нарушитель будет привлечен к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального управления службы в Telegram-канале.
Как сообщало региональное отделение ОНФ, в отделение поступали жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально") сразу привлекает взгляды прохожих, также указан номер телефона. ОНФ направил обращения в УФАС с целью дать правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов.
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УФАС в начале октября отмечало, что речь идет о фирме "Мухоморыч", на своем сайте реализующей капсулы с высушенным красным мухомором.
Теперь ведомство установило, что надпись "грибная аптека" создает впечатление, что данные товары предназначены для лечения заболеваний, а продавец осуществляет торговлю фармацевтической продукцией. Указанное не соответствует действительности и вводит в заблуждение, продавец товаров не имеет отношения к аптеке и не имеет лицензии на фармацевтическую деятельность, а рекламируемые товары не относятся к лекарственным препаратам и биологическим добавкам к пище.
"Антимонопольная служба выдала предписание о прекращении распространения ненадлежащий рекламы. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Антимонопольная служба признала рекламодателя нарушившим закон о рекламе, поясняет пресс-служба.
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