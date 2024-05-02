https://ria.ru/20240502/chekhov-1943402893.html
В Чехове произошел конфликт с участием мигрантов
В Чехове произошел конфликт с участием мигрантов - РИА Новости, 02.05.2024
В Чехове произошел конфликт с участием мигрантов
Конфликт с поножовщиной с участием трех выходцев из Средней Азии произошел в Чехове Московской области, они задержаны, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:37
2024-05-02T08:37
2024-05-02T08:37
происшествия
средняя азия
чехов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Конфликт с поножовщиной с участием трех выходцев из Средней Азии произошел в Чехове Московской области, они задержаны, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных на улице Промышленной, у потерпевших произошел конфликт с неизвестными, в результате которого им были причинены ножевые ранения. Оперативниками УУР ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по г.о. Чехов в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки двое злоумышленников были задержаны в аэропорту Внуково, третий в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20231210/zaderzhanie-1914952397.html
средняя азия
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происшествия, средняя азия, чехов
Происшествия, Средняя Азия, Чехов
В Чехове произошел конфликт с участием мигрантов
В Чехове произошел конфликт с поножовщиной с участием выходцев из Средней Азии