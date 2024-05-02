Рейтинг@Mail.ru
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 02.05.2024 (обновлено: 15:04 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве - РИА Новости, 02.05.2024
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, сказано в информации на... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:49
2024-05-02T15:04
москва
елена блиновская
алексей блиновский
происшествия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9fc17ac97974d6e84c10ed0dce1195e1.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, сказано в информации на Федресурсе."Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", - сказано в карточке.Кредиторами в карточке указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ. Согласно законодательству, потенциальный банкрот должен опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд.Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат тогда рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0ee4fe2da12efd2d983fca1528c8a371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, елена блиновская, алексей блиновский, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Происшествия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Блогер Блиновская хочет обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, сказано в информации на Федресурсе.
"Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", - сказано в карточке.
Блогер Устархан Бекмурзаев в образе человека-паука в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"За тобой рано или поздно придут": за чей счет пополнят бюджет России
8 мая 2023, 08:00
Кредиторами в карточке указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ. Согласно законодательству, потенциальный банкрот должен опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд.
Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат тогда рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской
28 апреля 2023, 08:00
 
МоскваЕлена БлиновскаяАлексей БлиновскийПроисшествияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала