https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html

Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве - РИА Новости, 02.05.2024

Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, сказано в информации на... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:49

2024-05-02T14:49

2024-05-02T15:04

москва

елена блиновская

алексей блиновский

происшествия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве, сказано в информации на Федресурсе."Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна ... уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)", - сказано в карточке.Кредиторами в карточке указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и банк ВТБ. Согласно законодательству, потенциальный банкрот должен опубликовать намерение о подаче заявления на Федресурсе за 15 дней до обращения в суд.Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат тогда рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

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москва, елена блиновская, алексей блиновский, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)