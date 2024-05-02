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В России выросла средняя выручка малого и среднего бизнеса

В России выросла средняя выручка малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.05.2024

В России выросла средняя выручка малого и среднего бизнеса

Средняя выручка малого и среднего бизнеса (МСБ) в РФ в первом квартале текущего года выросла на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, возросло и... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T07:41

2024-05-02T07:41

2024-05-02T07:41

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Средняя выручка малого и среднего бизнеса (МСБ) в РФ в первом квартале текущего года выросла на 15% относительно аналогичного периода прошлого года, возросло и количество продаж, рассказали РИА Новости в компании "Эвотор". "В первом квартале 2024 года средняя выручка предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 15%, а количество продаж - на 5%. Растущие сегменты в МСБ - бьюти-индустрия, внутренний туризм и общепит. Непродовольственная офлайн-торговля уступает онлайн и теряет покупателей", - подсчитали там. Лучшие показатели по росту спроса аналитики зафиксировали в бьюти-индустрии. Так, барбершопы увеличили среднюю выручку на 26%, а среднее число оказанных услуг - на 36%. У спа-салонов средние обороты выросли на 15%, а спрос - на 33%. Выручка салонов красоты выросла на 20%, а посещаемость - на 18%. Забота о красоте внешней распространяется и на здоровье. Так, средняя выручка стоматологий увеличилась на 18%, а количество оказанных услуг - на 13%. Средняя выручка турагентств возросла на 38%, а среднее число продаж - на 35%. Гостиницы при этом нарастили обороты на 18%, а спрос на них вырос на 21%. Средняя выручка кофеен выросла на 16%, а продажи - на 20%. Отмечается, что и киоски с уличной едой не простаивают без покупателей: их средняя выручка выросла на 16%, а количество продаж - на 15%. Обороты кондитерских выросли на 14%, а число продаж - на 13%. Кроме кофе и сладостей россияне тратились и на цветы. Так, выручка магазинов цветов увеличилась на 23%, а количество проданных букетов - на 14%. По оценкам аналитиков, не теряет клиентов и несетевая продовольственная розница. Так, средняя выручка специализированных продуктовых магазинчиков выросла на 36%, а количество продаж - на 11%. Мясные лавки увеличили обороты на 21%, а число продаж - на 7%. Магазины "у дома" нарастили выручку на 32%, а количество продаж - на 4%. "Эвотор" проанализировал ключевые показатели МСБ в разных сегментах на данных продаж более 1 миллиона касс во всех регионах России. Подсчитывалась динамика средней выручки и среднего количества чеков предприятия в разных сегментах в первом квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом.

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экономика, россия, твой бизнес – новости