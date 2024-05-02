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Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль

Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 02.05.2024

Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль

Новгородский Росреестр передал в зону специальной военной операции автомобиль, скоро он будет отправлен на передовую, сообщает Народный фронт региона на своей... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:44

2024-05-02T19:44

2024-05-02T19:44

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Новгородский Росреестр передал в зону специальной военной операции автомобиль, скоро он будет отправлен на передовую, сообщает Народный фронт региона на своей странице "ВКонтакте". "В помощь новгородским бойцам отправится ещё один автомобиль. Его передал нам новгородский Россреестр", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники новгородского Народного фронта привели Renault Duster в порядок: помыли, почистили салон, заменили аккумулятор и другие запчасти. Машина будет загружена вещами, инструментами и медикаментами. В ближайшее время ее доставят в зону проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240427/pomosch-1942819122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), великий новгород, общероссийский народный фронт, renault duster, гуманитарная помощь, благотворительность