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Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 02.05.2024
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19:44 02.05.2024
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Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль
Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 02.05.2024
Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль
Новгородский Росреестр передал в зону специальной военной операции автомобиль, скоро он будет отправлен на передовую, сообщает Народный фронт региона на своей... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:44
2024-05-02T19:44
надежные люди
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
великий новгород
общероссийский народный фронт
renault duster
гуманитарная помощь
благотворительность
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Новгородский Росреестр передал в зону специальной военной операции автомобиль, скоро он будет отправлен на передовую, сообщает Народный фронт региона на своей странице "ВКонтакте". "В помощь новгородским бойцам отправится ещё один автомобиль. Его передал нам новгородский Россреестр", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники новгородского Народного фронта привели Renault Duster в порядок: помыли, почистили салон, заменили аккумулятор и другие запчасти. Машина будет загружена вещами, инструментами и медикаментами. В ближайшее время ее доставят в зону проведения спецоперации.
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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), великий новгород, общероссийский народный фронт, renault duster, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Великий Новгород, Общероссийский народный фронт, Renault Duster, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль

© Народный фронт | Новгородская область/ВКонтакте Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль
Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль
© Народный фронт | Новгородская область/ВКонтакте
Новгородский Росреестр передал в зону СВО автомобиль
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Новгородский Росреестр передал в зону специальной военной операции автомобиль, скоро он будет отправлен на передовую, сообщает Народный фронт региона на своей странице "ВКонтакте".
"В помощь новгородским бойцам отправится ещё один автомобиль. Его передал нам новгородский Россреестр", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники новгородского Народного фронта привели Renault Duster в порядок: помыли, почистили салон, заменили аккумулятор и другие запчасти.
Машина будет загружена вещами, инструментами и медикаментами. В ближайшее время ее доставят в зону проведения спецоперации.
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Надежные людиФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Великий НовгородОбщероссийский народный фронтRenault DusterГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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