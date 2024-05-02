https://ria.ru/20240502/atacms-1943518306.html

В Раде заявили, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев

В Раде заявили, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев - РИА Новости, 02.05.2024

В Раде заявили, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев

Россия приспособится к противодействию оперативно-тактическим ракетам ATACMS за пару месяцев, заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:28

2024-05-02T16:28

2024-05-02T16:29

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Россия приспособится к противодействию оперативно-тактическим ракетам ATACMS за пару месяцев, заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак. Минобороны России 30 апреля проинформировало о шести сбитых за сутки ракетах ATACMS, поставленных Вашингтоном Киеву. В Белом доме это сообщение не подтвердили и не уточнили, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине. В сводке МО РФ от 28 апреля говорилось о 5 сбитых ATACMS. "Как мы знаем, россияне могут адаптироваться за очень короткий промежуток времени", - сказал Ступак в интервью изданию Newsweek, предположив, что у Украины "есть до двух месяцев", прежде чем ВС РФ приспособятся к ATACMS. Он также рассказал, что уровень точности используемых ВСУ американских 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur снизился "с 70% до 6%" из-за работы российских средств РЭБ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире