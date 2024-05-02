https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943575963.html

В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов

В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024

В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов

Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T21:34

2024-05-02T21:34

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КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. "Запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что в тот момент Украина вышла из правового поля, перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине, есть причинно-следственная связь, почему это происходит", - заявил зампред партии "Патриоты Молдовы" Артем Гурьев в ходе акции. Активисты принесли с собой портреты одесситов, погибших в Доме профсоюзов, зажгли свечи. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943568675.html

https://ria.ru/20240502/pamyat-1943487454.html

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