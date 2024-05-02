В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов
В Кишиневе прошла акция памяти к годовщине трагедии в Доме профсоюзов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
"Запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что в тот момент Украина вышла из правового поля, перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине, есть причинно-следственная связь, почему это происходит", - заявил зампред партии "Патриоты Молдовы" Артем Гурьев в ходе акции.
Активисты принесли с собой портреты одесситов, погибших в Доме профсоюзов, зажгли свечи.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.