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В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024
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21:34 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943575963.html
В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов
В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов - РИА Новости, 02.05.2024
В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов
Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T21:34
2024-05-02T21:34
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КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. "Запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что в тот момент Украина вышла из правового поля, перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине, есть причинно-следственная связь, почему это происходит", - заявил зампред партии "Патриоты Молдовы" Артем Гурьев в ходе акции. Активисты принесли с собой портреты одесситов, погибших в Доме профсоюзов, зажгли свечи. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1943568675.html
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в мире, украина, одесса, харьков, столкновения в одессе
В мире, Украина, Одесса, Харьков, Столкновения в Одессе
В Кишиневе прошла акция памяти о трагедии в Доме профсоюзов

В Кишиневе прошла акция памяти к годовщине трагедии в Доме профсоюзов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Акция памяти, приуроченная к 10-летней годовщине трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, прошла у посольства Украины в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
"Запугивали одесситов, украинцев. Всему миру показывали, что в тот момент Украина вышла из правового поля, перешла в поле тоталитаризма. То, что произошло в Одессе, стало точкой невозврата. И то, что происходит сейчас на Украине, есть причинно-следственная связь, почему это происходит", - заявил зампред партии "Патриоты Молдовы" Артем Гурьев в ходе акции.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
"Нас шли убивать": экс-депутат рассказал о спасении из Дома профсоюзов
Вчера, 20:41
Активисты принесли с собой портреты одесситов, погибших в Доме профсоюзов, зажгли свечи.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Вчера, 14:44
 
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