https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943237688.html
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2024
У побережья Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:16
2024-05-01T04:16
2024-05-01T04:16
происшествия
тихий океан
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано 1 мая в 8.10 (0.10 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 17 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг располагался на глубине 42 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее данным, колебания силой 2-3 балла могли почувствовать жители Малокурильского. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html
тихий океан
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происшествия, тихий океан, шикотан, елена семенова
Происшествия, Тихий океан, Шикотан, Елена Семенова
У побережья Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 3,6