https://ria.ru/20240501/zemletryasenie-1943237688.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.05.2024

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T04:16

2024-05-01T04:16

2024-05-01T04:16

происшествия

тихий океан

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3.6 произошло в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано 1 мая в 8.10 (0.10 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 17 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан, очаг располагался на глубине 42 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее данным, колебания силой 2-3 балла могли почувствовать жители Малокурильского. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240430/zemletryasenie-1943091545.html

тихий океан

шикотан

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происшествия, тихий океан, шикотан, елена семенова