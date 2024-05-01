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"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому - РИА Новости, 01.05.2024
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
Западные страны в скором времени поднимут вопрос о легитимности президентского статуса Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:46
2024-05-01T20:46
2024-05-01T21:45
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны в скором времени поднимут вопрос о легитимности президентского статуса Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouТube-каналу Apasov."У Зеленского закончилась легитимность. Поверь мне, этот вопрос сейчас будет очень на Западе актуальный. <…> В ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского", — сказал он.Как отметил бывший депутат, он общался с чиновниками из Германии и Австрии, которые, по его словам, крайне обеспокоены вопросом официального статуса Зеленского.Мосийчук добавил, что это проблема очень скоро будет подниматься в западной прессе и на дипломатическом уровне.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Евросоюз, Владимир Зеленский
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад скоро поднимет вопрос легитимности Зеленского