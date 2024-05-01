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"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 01.05.2024 (обновлено: 21:45 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943365855.html
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому - РИА Новости, 01.05.2024
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому
Западные страны в скором времени поднимут вопрос о легитимности президентского статуса Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T20:46
2024-05-01T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
германия
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны в скором времени поднимут вопрос о легитимности президентского статуса Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouТube-каналу Apasov."У Зеленского закончилась легитимность. Поверь мне, этот вопрос сейчас будет очень на Западе актуальный. &lt;…&gt; В ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского", — сказал он.Как отметил бывший депутат, он общался с чиновниками из Германии и Австрии, которые, по его словам, крайне обеспокоены вопросом официального статуса Зеленского.Мосийчук добавил, что это проблема очень скоро будет подниматься в западной прессе и на дипломатическом уровне.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
https://ria.ru/20240501/vsu-1943358805.html
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в мире, украина, киев, германия, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Германия, Евросоюз, Владимир Зеленский
"В ближайшее время": в Киеве раскрыли план ЕС нанести удар по Зеленскому

Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад скоро поднимет вопрос легитимности Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Западные страны в скором времени поднимут вопрос о легитимности президентского статуса Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью YouТube-каналу Apasov.
"У Зеленского закончилась легитимность. Поверь мне, этот вопрос сейчас будет очень на Западе актуальный. <…> В ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского", — сказал он.
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Как отметил бывший депутат, он общался с чиновниками из Германии и Австрии, которые, по его словам, крайне обеспокоены вопросом официального статуса Зеленского.
Мосийчук добавил, что это проблема очень скоро будет подниматься в западной прессе и на дипломатическом уровне.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку в этом вопросе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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