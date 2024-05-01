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"Быстрой и тихой смертью". В США отреагировали на странные слова Зеленского
"Быстрой и тихой смертью". В США отреагировали на странные слова Зеленского - РИА Новости, 01.05.2024
"Быстрой и тихой смертью". В США отреагировали на странные слова Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, поверив в способность нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя, пишет American Conservative. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:48
2024-05-01T15:48
2024-05-01T18:56
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, поверив в способность нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя, пишет American Conservative.Зеленский в интервью на канале NBC о выделении новой помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов утверждал, что эта поддержка действительно укрепит ВСУ и у них якобы появится шанс на победу."Этот нарратив умер быстрой и тихой смертью", — говорится в материале.Отмечается, что нового пакета все-таки будет недостаточно и он не сможет изменить того факта, что Россия одерживает победу. По оценкам Бюджетного управления конгресса, из-за пакета помощи расходы на оборону останутся выше, чем ожидалось, не только в этом году, но и по крайней мере до конца десятилетия."Этого, очевидно, недостаточно для долгосрочных обязательств", — резюмируется в публикации.Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240501/nato-1943318868.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Сергей Лавров
"Быстрой и тихой смертью". В США отреагировали на странные слова Зеленского
AC: Зеленский сильно ошибся при оценке нового пакета помощи от США