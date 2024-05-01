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Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер - РИА Новости, 01.05.2024
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15:37 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943322997.html
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер - РИА Новости, 01.05.2024
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер
Владимир Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на фоне растущего государственного РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:37
2024-05-01T15:37
украина
владимир зеленский
николай азаров (политик)
верховная рада украины
в мире
киев
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на фоне растущего государственного долга. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во вторник сообщал, что госдолг Украины в марте увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов. "Ну и аппетиты у Зеленского… Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их (кредиты и долги - ред.) отдавать. Политик, который заботится о своей стране, никогда бы так бездумно не отнесся к вопросам долга: греб и не думал, как отдавать", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Азаров напомнил, что западные кредиторы отказали Украине в отсрочке выплат по долгам, списании половины суммы долга, а также в уменьшении процентной ставки. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240430/kiev-1943161602.html
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украина, владимир зеленский, николай азаров (политик), верховная рада украины, в мире, киев
Украина, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины, В мире, Киев
Зеленский подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил экс-премьер

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский подсадил Украину на иглу внешних кредитов

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на фоне растущего государственного долга.
Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев во вторник сообщал, что госдолг Украины в марте увеличился на 5% - до 151,1 миллиарда долларов.
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"Ну и аппетиты у Зеленского… Зеленский конкретно подсадил Украину "на иглу" внешних кредитов. Его лично эта ситуация не беспокоит, он уверен — не ему их (кредиты и долги - ред.) отдавать. Политик, который заботится о своей стране, никогда бы так бездумно не отнесся к вопросам долга: греб и не думал, как отдавать", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Азаров напомнил, что западные кредиторы отказали Украине в отсрочке выплат по долгам, списании половины суммы долга, а также в уменьшении процентной ставки.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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16 апреля, 09:17
 
УкраинаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Верховная Рада УкраиныВ миреКиев
 
 
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