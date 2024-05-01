https://ria.ru/20240501/zamykanie-1943226364.html

В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание

В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 01.05.2024

В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание

Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:06

2024-05-01T00:06

2024-05-01T12:48

происшествия

москва

россия

рудн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943291410_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_f51a62c577a57e15e9d0e3192f65832d.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что к общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) на улице Миклухо-Маклая, 7, в Москве подъехали пять машин спасателей. Очевидцы сообщали, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей. "По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва, россия, рудн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)