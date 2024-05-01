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В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание
В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание - РИА Новости, 01.05.2024
В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание
Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:06
2024-05-01T00:06
2024-05-01T12:48
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что к общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) на улице Миклухо-Маклая, 7, в Москве подъехали пять машин спасателей. Очевидцы сообщали, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей. "По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, рудн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, РУДН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В общежитии РУДН в Москве произошло короткое замыкание
Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН в Москве, пострадавших нет
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Короткое замыкание произошло в общежитии РУДН на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее во вторник корреспондент РИА Новости сообщал, что к общежитию Российского университета дружбы народов (РУДН) на улице Миклухо-Маклая, 7, в Москве подъехали пять машин спасателей. Очевидцы сообщали, что сначала был слышен хлопок, а затем сработала пожарная сигнализация. По словам свидетелей, запах гари охватил несколько этажей.
"По результатам проверки установлено короткое замыкание электрооборудования лифтового хозяйства без последующего горения. Основные силы огнеборцев возвращаются в пункты постоянной дислокации. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.