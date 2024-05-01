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Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе - РИА Новости, 01.05.2024

Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T23:06

2024-05-01T23:06

2024-05-01T23:17

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василий небензя

антониу гутерреш

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ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа."Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно допустить международных следователей в места массовых захоронений в секторе Газа с тем, чтобы установить обстоятельства гибели сотен палестинцев.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, василий небензя, антониу гутерреш