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Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе - РИА Новости, 01.05.2024
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:06
2024-05-01T23:06
2024-05-01T23:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
василий небензя
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа."Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно допустить международных следователей в места массовых захоронений в секторе Газа с тем, чтобы установить обстоятельства гибели сотен палестинцев.
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В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Василий Небензя, Антониу Гутерреш
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Небензя призвал провести международное расследование из-за захоронений в Газе