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Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе - РИА Новости, 01.05.2024
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23:06 01.05.2024 (обновлено: 23:17 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/zakhoroneniya-1943378314.html
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе - РИА Новости, 01.05.2024
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T23:06
2024-05-01T23:17
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генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
василий небензя
антониу гутерреш
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ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа."Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи.Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно допустить международных следователей в места массовых захоронений в секторе Газа с тем, чтобы установить обстоятельства гибели сотен палестинцев.
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, василий небензя, антониу гутерреш
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Василий Небензя, Антониу Гутерреш
Небензя призвал провести расследование из-за массовых захоронений в Газе

Небензя призвал провести международное расследование из-за захоронений в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с недавним обнаружением массовых захоронений в секторе Газа.
"Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности", - сказал Небензя на заседании Генассамблеи.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно допустить международных следователей в места массовых захоронений в секторе Газа с тем, чтобы установить обстоятельства гибели сотен палестинцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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В миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВасилий НебензяАнтониу Гутерреш
 
 
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