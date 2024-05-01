https://ria.ru/20240501/zakharova-1943305322.html
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах - РИА Новости, 01.05.2024
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:59
2024-05-01T13:59
2024-05-01T14:38
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство украинское правительство стремится привлекать больше женщин к процессу разминирования."Новости психбольницы", — написала она.Захарова напомнила о словах Свириденко, которая заявила, что разминированием занимаются всего лишь 30% женщин, но "Киев будет делать всё необходимое для паритета"."Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — сыронизировала она.Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта.
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941709481.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940430061.html
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в мире, украина, киев, мария захарова, родион мирошник
В мире, Украина, Киев, Мария Захарова, Родион Мирошник
Захарова высмеяла заявление украинских властей о женщинах
Захарова высмеяла намерение Киева привлечь больше женщин к разминированию
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале
заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство украинское правительство стремится привлекать больше женщин к процессу разминирования.
"Новости психбольницы", — написала она.
Захарова напомнила о словах Свириденко, которая заявила, что разминированием занимаются всего лишь 30% женщин, но "Киев будет делать всё необходимое для паритета".
"Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — сыронизировала она.
Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает использовать запрещенные противопехотные мины "Лепесток", забрасывая ими города вблизи линии соприкосновения, на улицах городов также все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта.