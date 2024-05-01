Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста
Захарова: редкостные мрази в Польше готовы воевать до последнего украинца
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца.
"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала Захарова.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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