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Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста - РИА Новости, 01.05.2024
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00:28 01.05.2024 (обновлено: 02:21 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/zakharova-1943228377.html
Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста
Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста - РИА Новости, 01.05.2024
Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:28
2024-05-01T02:21
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. По словам министра, переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут. "Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала Захарова. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html
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в мире, киев, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, польша
В мире, Киев, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Польша
Захарова раскритиковала дискуссии о передаче украинцев призывного возраста

Захарова: редкостные мрази в Польше готовы воевать до последнего украинца

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова польского министра насчёт дискуссий о передаче украинцев призывного возраста Киеву, отметила готовность "редкостных мразей" воевать до последнего украинца.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Европейский союз должен принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста. По словам министра, переговоры между Киевом и Брюсселем на эту тему идут.
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"Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца", - написала Захарова.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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