https://ria.ru/20240501/yaponiya-1943276307.html

В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"

В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ" - РИА Новости, 01.05.2024

В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"

Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T11:08

2024-05-01T11:08

2024-05-01T11:23

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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что возгорание произошло днем вторника в районе временного распределительного ящика. Причина пока не установлена. "В результате инцидента пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html

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Ольга Фомченкова

в мире, япония