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В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ" - РИА Новости, 01.05.2024
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"
Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:08
2024-05-01T11:08
2024-05-01T11:23
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что возгорание произошло днем вторника в районе временного распределительного ящика. Причина пока не установлена. "В результате инцидента пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"
В Японии произошло возгорание в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"