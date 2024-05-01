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В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ" - РИА Новости, 01.05.2024
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11:08 01.05.2024 (обновлено: 11:23 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/yaponiya-1943276307.html
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ" - РИА Новости, 01.05.2024
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"
Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:08
2024-05-01T11:23
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ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что возгорание произошло днем вторника в районе временного распределительного ящика. Причина пока не установлена. "В результате инцидента пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии сообщили о возгорании на АЭС "Симанэ"

В Японии произошло возгорание в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ"

CC BY 3.0 / / Shimane NPPАЭС "Симанэ" в Японии
АЭС Симанэ в Японии - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
CC BY 3.0 / / Shimane NPP
АЭС "Симанэ" в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мая – РИА Новости. Возгорание произошло в машинном зале второго энергоблока АЭС "Симанэ" оператора Chugoku Electric Power, негативного воздействия на окружающую среду не выявлено, сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что возгорание произошло днем вторника в районе временного распределительного ящика. Причина пока не установлена.
"В результате инцидента пострадавших нет. Негативного воздействия на окружающую среду также не выявлено", — отмечается в сообщении.
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