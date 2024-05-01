https://ria.ru/20240501/voland-1943257761.html
Захарова предложила изучать в школах, что прообразом Воланда был посол США
Захарова предложила изучать в школах, что прообразом Воланда был посол США - РИА Новости, 01.05.2024
Захарова предложила изучать в школах, что прообразом Воланда был посол США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik предложила изучать в школах, что прообразом булгаковского Воланда был тогдашний посол США... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:49
2024-05-01T09:49
2024-05-01T09:52
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik предложила изучать в школах, что прообразом булгаковского Воланда был тогдашний посол США в СССР Уильям Буллит, а бал Сатаны был "списан" с приема в посольстве США. "Неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов об этом тоже упоминалось", - заявила Захарова. Захарова отметила, что многие россияне не знают об этих фактах, в том числе потому, что они не упоминались в школьной программе. "Когда училась я, это были 1990-е годы, в том числе и школу заканчивала, и в институт поступала, тогда (Михаил) Булгаков начал греметь… Нам это все преподносили как описание Булгаковым той чертовщины, которая происходила - в частности, и бал, и сама фигура Воланда - что она списана с реалий Советского Союза… Что это все жизнеописания одной страны, СССР, и никакого отношения к Штатам", - посетовала она. На самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве". "Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем - а у него есть и биограф, это Александр Эткинд - вы поймёте, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую - он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт", - заявила Захарова. Она напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. Кроме того, некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, что отражено и в воспоминаниях дипломатов - например, то, что для развлечения гостей были принесены куры, попугаи и медведь. По этой версии, именно поэтому Воланд изображён в романе как некий иностранец и сторонний наблюдатель, изучающий происходящее в Москве. "Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - считает она. Буллит стал первым послом США в Москве после того, как США признали СССР.
https://ria.ru/20240304/treysi-1931072549.html
https://ria.ru/20230930/zakharova-1899669933.html
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РИА Новости
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сша, ссср, москва, мария захарова, михаил булгаков, образование - общество
Культура, США, СССР, Москва, Мария Захарова, Михаил Булгаков, Образование - Общество
Захарова предложила изучать в школах, что прообразом Воланда был посол США
Захарова: бал Сатаны копировал прием в посольстве США, это надо изучать в школах
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
предложила изучать в школах, что прообразом булгаковского Воланда был тогдашний посол США в СССР Уильям Буллит, а бал Сатаны был "списан" с приема в посольстве США.
"Неплохо было бы, чтобы в учебниках, которые рекомендованы для средней школы, для вузов об этом тоже упоминалось", - заявила Захарова.
Захарова отметила, что многие россияне не знают об этих фактах, в том числе потому, что они не упоминались в школьной программе.
"Когда училась я, это были 1990-е годы, в том числе и школу заканчивала, и в институт поступала, тогда (Михаил) Булгаков начал греметь… Нам это все преподносили как описание Булгаковым той чертовщины, которая происходила - в частности, и бал, и сама фигура Воланда - что она списана с реалий Советского Союза… Что это все жизнеописания одной страны, СССР, и никакого отношения к Штатам", - посетовала она.
На самом деле булгаковский бал Сатаны - это "калька с того, что он увидел в американском посольстве".
"Если вы увидите фотографии американского посла, если вы прочитаете о нем - а у него есть и биограф, это Александр Эткинд - вы поймёте, что фигуру Уильяма Буллита, которую нынешние поколения описывают как мистическую - он и тогда воспринимался так… Есть конкретные символы, которые наполнили это произведение, это исторически установленный факт", - заявила Захарова.
Она напомнила, что американские дипломаты приглашали Булгакова на приемы и сами наносили ему визиты. Кроме того, некоторые детали в описанном в "Мастере и Маргарите" балу Сатаны совпадают с реальным балом в посольстве США, что отражено и в воспоминаниях дипломатов - например, то, что для развлечения гостей были принесены куры, попугаи и медведь. По этой версии, именно поэтому Воланд изображён в романе как некий иностранец и сторонний наблюдатель, изучающий происходящее в Москве
.
"Почему-то от ребят, от школьников это как-то постоянно скрывается… Что это вещи взаимосвязанные, мы узнаём уже во взрослом состоянии, читая мемуары. А надо изначально об этом говорить… Я не понимаю, почему это не стало предметом массового сознания", - считает она.
Буллит стал первым послом США в Москве после того, как США признали СССР.