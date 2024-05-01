https://ria.ru/20240501/vikulovo-1943266322.html

Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово

Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово - РИА Новости, 01.05.2024

Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово

Паводок на реке Ишим в Тюменской области сместился к селу Викулово, там наблюдается существенный подъем воды, сообщил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:29

2024-05-01T10:29

2024-05-01T12:09

ишим (река)

александр моор

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112513_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9bdf9c5ecc06559189855ac65098fb26.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 мая — РИА Новости. Паводок на реке Ишим в Тюменской области сместился к селу Викулово, там наблюдается существенный подъем воды, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Большая вода пришла в Викуловский район, активно прибывает уже в районе райцентра Викулово. Сегодня в течение суток мы ожидаем, что уровень воды превысит рекордную отметку 2017 года", — сказал он в видеокомментарии к посту о паводковой ситуации.По словам губернатора, максимум в Викулово ожидается 8-9 мая.Как следует из гидрологических бюллетеней, публикуемых в Telegram-канале областного правительства, за минувшие сутки уровень воды в Викулово поднялся на 84 сантиметра — к 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров. Критическая отметка здесь — десять метров. По данным открытых источников, всего в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в райцентре — более семи тысяч. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в 36 населенных пунктах остаются подтопленными 205 жилых и 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировали более шести тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240430/ishim-1943130985.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ишим (река), александр моор, тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия