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Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово - РИА Новости, 01.05.2024
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10:29 01.05.2024 (обновлено: 12:09 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/vikulovo-1943266322.html
Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово
Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово - РИА Новости, 01.05.2024
Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово
Паводок на реке Ишим в Тюменской области сместился к селу Викулово, там наблюдается существенный подъем воды, сообщил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:29
2024-05-01T12:09
ишим (река)
александр моор
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 1 мая — РИА Новости. Паводок на реке Ишим в Тюменской области сместился к селу Викулово, там наблюдается существенный подъем воды, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале."Большая вода пришла в Викуловский район, активно прибывает уже в районе райцентра Викулово. Сегодня в течение суток мы ожидаем, что уровень воды превысит рекордную отметку 2017 года", — сказал он в видеокомментарии к посту о паводковой ситуации.По словам губернатора, максимум в Викулово ожидается 8-9 мая.Как следует из гидрологических бюллетеней, публикуемых в Telegram-канале областного правительства, за минувшие сутки уровень воды в Викулово поднялся на 84 сантиметра — к 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров. Критическая отметка здесь — десять метров. По данным открытых источников, всего в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в райцентре — более семи тысяч. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в 36 населенных пунктах остаются подтопленными 205 жилых и 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировали более шести тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240430/ishim-1943130985.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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ишим (река), александр моор, тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Александр Моор, Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово

Моор: вода в реке Ишим стремительно прибывает в районе тюменского села Викулово

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 мая — РИА Новости. Паводок на реке Ишим в Тюменской области сместился к селу Викулово, там наблюдается существенный подъем воды, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.
"Большая вода пришла в Викуловский район, активно прибывает уже в районе райцентра Викулово. Сегодня в течение суток мы ожидаем, что уровень воды превысит рекордную отметку 2017 года", — сказал он в видеокомментарии к посту о паводковой ситуации.
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По словам губернатора, максимум в Викулово ожидается 8-9 мая.
Как следует из гидрологических бюллетеней, публикуемых в Telegram-канале областного правительства, за минувшие сутки уровень воды в Викулово поднялся на 84 сантиметра — к 06:00 мск он достиг 1060 сантиметров. Критическая отметка здесь — десять метров.
По данным открытых источников, всего в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек, в райцентре — более семи тысяч. В зоне потенциального подтопления находятся 19 населенных пунктов.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в 36 населенных пунктах остаются подтопленными 205 жилых и 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировали более шести тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, находятся в пунктах временного размещения.
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