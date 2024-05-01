https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html

США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ

США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ

Российские войска успешно сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы, пишет Business Insider. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:31

2024-05-01T16:31

2024-05-01T22:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска успешно сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы, пишет Business Insider."Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой, сообщил представитель Пентагона. Этот боеприпас, который был быстро разработан и доставлен на Украину, стал последним, который потерпел неудачу в бою, что подчеркивает растущую проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех", — говорится в материале.Как отмечается, заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант признал, что новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ Вооруженных сил России."Если это оружие так и не сработает, оно станет не первым американским высокоточным оружием, которому помешала российская радиоэлектронная борьба", — резюмируется в статье.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.

https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html

https://ria.ru/20240501/rossiya-1943319420.html

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технологии, украина, министерство обороны сша, сша, россия