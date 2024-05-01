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США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 01.05.2024 (обновлено: 22:09 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html
США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ
США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ
Российские войска успешно сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы, пишет Business Insider. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:31
2024-05-01T22:09
специальная военная операция на украине
технологии
украина
министерство обороны сша
сша
россия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска успешно сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы, пишет Business Insider."Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой, сообщил представитель Пентагона. Этот боеприпас, который был быстро разработан и доставлен на Украину, стал последним, который потерпел неудачу в бою, что подчеркивает растущую проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех", — говорится в материале.Как отмечается, заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант признал, что новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ Вооруженных сил России."Если это оружие так и не сработает, оно станет не первым американским высокоточным оружием, которому помешала российская радиоэлектронная борьба", — резюмируется в статье.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
https://ria.ru/20240501/zelenskiy-1943324783.html
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технологии, украина, министерство обороны сша, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Министерство обороны США, США, Россия
США опозорились на Украине с тайным оружием из-за России, пишут СМИ

BI: Россия сбивает поставленные американские бомбы при помощи РЭБ на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска успешно сбивают американское оружие точного наведения при помощи средств радиолокационной борьбы, пишет Business Insider.
"Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой, сообщил представитель Пентагона. Этот боеприпас, который был быстро разработан и доставлен на Украину, стал последним, который потерпел неудачу в бою, что подчеркивает растущую проблему противодействия дешевым российским тактикам постановки помех", — говорится в материале.
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Как отмечается, заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант признал, что новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ Вооруженных сил России.
"Если это оружие так и не сработает, оно станет не первым американским высокоточным оружием, которому помешала российская радиоэлектронная борьба", — резюмируется в статье.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаМинистерство обороны СШАСШАРоссия
 
 
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