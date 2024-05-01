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В МИД Украины создали виртуального помощника по консульским вопросам - РИА Новости, 01.05.2024
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10:58 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943274486.html
В МИД Украины создали виртуального помощника по консульским вопросам
В МИД Украины создали виртуального помощника по консульским вопросам - РИА Новости, 01.05.2024
В МИД Украины создали виртуального помощника по консульским вопросам
МИД Украины сообщил в Telegram-канале, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:58
2024-05-01T10:58
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. МИД Украины сообщил в Telegram-канале, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. "МИД Украины создал с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ", - говорится в сообщении. Консультанта назвали "Виктория Ии", она создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа, ее отсняли и оцифровали. Как отмечает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, слова которого приводит пресс-служба ведомства, создание ИИ-спикера "это не прихоть, а требование военного времени". "Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорить все процессы и быть на шаг впереди", - говорится в сообщении.
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в мире, мид украины, украина
В мире, МИД Украины, Украина
В МИД Украины создали виртуального помощника по консульским вопросам

МИД Украины с помощью ИИ создал виртуального помощника по консульским вопросам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. МИД Украины сообщил в Telegram-канале, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам.
"МИД Украины создал с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ", - говорится в сообщении.
Консультанта назвали "Виктория Ии", она создана на основе реального человека — украинской певицы Розали Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа, ее отсняли и оцифровали.
Как отмечает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, слова которого приводит пресс-служба ведомства, создание ИИ-спикера "это не прихоть, а требование военного времени". "Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорить все процессы и быть на шаг впереди", - говорится в сообщении.
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