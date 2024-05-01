https://ria.ru/20240501/uchastnik-1943329456.html
В Иваново умер участник первомайской эстафеты
В Иваново умер участник первомайской эстафеты - РИА Новости, 01.05.2024
В Иваново умер участник первомайской эстафеты
В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:17
2024-05-01T16:17
2024-05-01T16:18
происшествия
иваново
ленинский район
россия
прокуратура ивановской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. "Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения", - уточнило ведомство. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо. "Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии. По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации. "Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html
иваново
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ленинский район, россия, прокуратура ивановской области
Происшествия, Иваново, Ленинский район, Россия, Прокуратура Ивановской области
В Иваново умер участник первомайской эстафеты
В Иваново умер участник первомайской эстафеты, прокуратура начала проверку
РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости.
В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале
.
"Прокуратура Ленинского района
города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.
"Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения", - уточнило ведомство.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо. "Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии.
По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации. "Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.