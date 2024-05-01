https://ria.ru/20240501/uchastnik-1943329456.html

В Иваново умер участник первомайской эстафеты

В Иваново умер участник первомайской эстафеты - РИА Новости, 01.05.2024

В Иваново умер участник первомайской эстафеты

В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:17

2024-05-01T16:17

2024-05-01T16:18

происшествия

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ленинский район

россия

прокуратура ивановской области

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РЯЗАНЬ, 1 мая - РИА Новости. В Иваново скончался один из участников первомайской эстафеты, прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Прокуратура Ленинского района города Иваново начала проверку в связи со смертью участника эстафеты", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в среду на площади Революции в Иваново один из участников первомайской эстафеты, 43-летний мужчина, почувствовал себя плохо. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. "Прокуратура проверит исполнение законодательства при организации спортивного мероприятия, в том числе в части обеспечения медицинского сопровождения", - уточнило ведомство. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Иваново, мужчина закончил свой этап эстафеты, который был заключительным, и отошел вместе с друзьями в сквер, где ему стало плохо. "Скорая была рядом, сразу подъехала, но уже спасти не смогла", - отметили в мэрии. По словам собеседника, все участники мероприятия предоставляли документы из медицинских учреждений и проходили процедуру регистрации. "Данный участник предоставил все соответствующие разрешения от врачей, что он может принимать участие в забеге", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html

https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html

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происшествия, иваново, ленинский район, россия, прокуратура ивановской области