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В Стамбуле задержали 210 демонстрантов после нападений на полицейских

В Стамбуле задержали 210 демонстрантов после нападений на полицейских - РИА Новости, 01.05.2024

В Стамбуле задержали 210 демонстрантов после нападений на полицейских

Полиция в Стамбуле задержала 210 человек, пытавшихся прорваться на закрытую площадь Таксим и нападавших на полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:29

2024-05-01T16:29

2024-05-01T17:18

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СТАМБУЛ, 1 мая — РИА Новости. Полиция в Стамбуле задержала 210 человек, пытавшихся прорваться на закрытую площадь Таксим и нападавших на полицейских, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.Тысячи демонстрантов собрались в среду в парке Сарачхане, намереваясь дойти пешком до площади Таксим, несмотря на запрет на какие-либо политические митинги на ее территории. Полицейский кордон полностью перекрыл движение, возникли стычки, стражи порядка применяли слезоточивый газ, в результате спустя несколько часов демонстранты передумали прорываться через кордон. Аналогичные попытки пройти к площади Таксим наблюдались и в ряде других районов."Первого мая в Стамбуле задержаны 210 человек, пытавшихся идти к площади Таксим, несмотря на предостережения, и нападавших на полицейских", - написал Ерликая.Ерликая также поблагодарил полицейских, "продемонстрировавших полицейским всего мира пример того, как следует управлять массовыми мероприятиями".По данным агентства DHA, в Стамбуле в стычках пострадали не менее 28 полицейских, в которых летели камни и палки.По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) постепенно снимаются ограничения на дорогах и в общественном транспорте.Первое мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что, как и в последние годы, любые акции на площади Таксим в центре города будут запрещены. Несмотря на это, оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до площади маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая заявлял, что призывы устроить акцию на площади Таксим поступают от "террористов".Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в 2013 году переросли в продолжительные протестные акции по всей стране. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция