https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html

Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ

Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ

Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:17

2024-05-01T15:17

2024-05-01T15:17

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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. По данным издания, 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, пишет газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.

https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html

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россия, анталья (провинция), новости - туризм, турция