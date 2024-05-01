https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:17
2024-05-01T15:17
2024-05-01T15:17
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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. По данным издания, 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, пишет газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
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россия, анталья (провинция), новости - туризм, турция
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Новости - Туризм, Турция
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Sabah: турист из России умер после госпитализации на турецком курорте Аланья