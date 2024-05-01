Рейтинг@Mail.ru
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:17 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ
Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:17
2024-05-01T15:17
туризм
россия
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah. По данным издания, 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей. Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, пишет газета. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
https://ria.ru/20240120/antalya-1922545699.html
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анталья (провинция), новости - туризм, турция
Туризм, Россия, Анталья (провинция), Новости - Туризм, Турция
Российский турист умер после госпитализации на турецком курорте, пишут СМИ

Sabah: турист из России умер после госпитализации на турецком курорте Аланья

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Турист из РФ скончался после госпитализации на турецком курорте Аланья, сообщила газета Sabah.
По данным издания, 62-летний россиянин, имя которого указано как Валдас Лабанаускас, потерял сознание в номере гостиницы, где отдыхал с семьей.
Прибывшие в отель медики госпитализировали туриста. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался, пишет газета.
Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью.
Анталья - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На пляжах в Анталье нашли еще два тела, пишут СМИ
20 января, 20:47
 
ТуризмРоссияАнталья (провинция)Новости - ТуризмТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала