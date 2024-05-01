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В Забайкалье открыли движение на трассе после пожара в СНТ
В Забайкалье открыли движение на трассе после пожара в СНТ - РИА Новости, 01.05.2024
В Забайкалье открыли движение на трассе после пожара в СНТ
Сотрудники Госавтоинспекии открыли движение на трассе Чита - Забайкальск, которую перекрывали из-за пожара в СНТ в Читинском районе, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:41
2024-05-01T13:41
2024-05-01T13:46
происшествия
читинский район
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекии открыли движение на трассе Чита - Забайкальск, которую перекрывали из-за пожара в СНТ в Читинском районе, сообщается в Telegram-канале полиции Забайкалья. Ранее сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края горят порядка 30 дачных строений в СНТ "Разведчик недр", пожар перешел на лесной массив, тушение осложнялось сильными порывами ветра. В борьбе с пожаром задействовано 86 человек и 24 единицы техники. Госавтоинспекция ограничивала движение на трассе Чита - Забайкальск из-за задымлённости. "Движение по федеральной трассе "Чита-Забайкальск" открыто для движения. Наряды Госавтоинспекции продолжают нести службу на участке автодороги в Читинском районе. Сотрудники полиции контролируют потоки автомобилей в условиях ограниченной видимости в связи с задымлением", - говорится в сообщении.
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происшествия, читинский район, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Читинский район, Чита, Забайкальский край, Россия
В Забайкалье открыли движение на трассе после пожара в СНТ
В Читинском районе открыли движение на трассе, перекрытой из-за пожара в СНТ