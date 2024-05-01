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Шестеро правоохранителей серьезно пострадали на митинге в Тбилиси

Шестеро правоохранителей серьезно пострадали на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 01.05.2024

Шестеро правоохранителей серьезно пострадали на митинге в Тбилиси

В Тбилиси в столкновениях митингующих против закона об иноагентах с полицией пострадали шесть правоохранителей, заявил на брифинге заместитель главы МВД Грузии... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:24

2024-05-01T09:24

2024-05-01T12:07

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ТБИЛИСИ, 1 мая — РИА Новости. В Тбилиси в столкновениях митингующих против закона об иноагентах с полицией пострадали шесть правоохранителей, заявил на брифинге заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе."Общественность ясно увидела, что акция полностью приняла насильственный характер. Протестующие противостояли полицейским, оскорбляли их физически и словесно. Они бросали в сторону правоохранителей различные тяжелые предметы, камни и бутылки", — сказал он.В результате шестерых полицейских госпитализировали с серьезными травмами.По этому факту ведется расследование, добавил замглавы МВД.Очередной митинг против закона об иноагентах проходил на проспекте Руставели накануне вечером. Спецназ попытался вытеснить демонстрантов, применив перцовый спрей, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. По словам Дарахвелидзе, за мелкое хулиганство и неповиновение полиции задержали 63 человека.Закон об иноагентах в ГрузииВ марте 2023 года парламент Грузии принял в первом чтении законопроект под названием "О прозрачности иностранного влияния". После этого в Тбилиси начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, в те дни задержали 133 человека. Позже власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля этого года правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла спорный законопроект на рассмотрение. Как пояснили его инициаторы, теперь вместо термина "агент иностранного влияния" в тексте используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Семнадцатого апреля парламент 83 голосами принял законопроект в первом чтении. Второе чтение должно состояться 1 мая.После этого в Тбилиси возобновились акции протеста. Оппозиция требует отозвать законопроект и утверждает, что он представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в Тбилиси на акции против закона об иноагентах Правоохранители задержали 63 человека на прошедшем во вторник митинге в Тбилиси против закона об иноагентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе. 2024-05-01T09:24 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, тбилиси, грузия