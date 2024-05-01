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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 01.05.2024 (обновлено: 13:19 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/svo-1943295703.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 01.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:10
2024-05-01T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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