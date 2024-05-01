https://ria.ru/20240501/svo-1943295703.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 01.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:10
2024-05-01T13:10
2024-05-01T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_0:385:2951:2045_1920x0_80_0_0_df9b047d21dbc6f61132aae92afa29d2.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938898742_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_924f068af7e657aec2860e258456f886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи