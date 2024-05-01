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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 01.05.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:10

2024-05-01T13:10

2024-05-01T13:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)