В Стамбуле начались столкновения демонстрантов с полицией
В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Столкновения демонстрантов с полицией начались в Стамбуле, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Тысячи демонстрантов собрались в парке Сарачхане, от которого до площади Таксим порядка пяти километров. Полицейский кордон полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который является в условиях перекрытий единственным путем к Таксиму.
На демонстрации вышли как члены партий, так и члены профсоюзов, немало коммунистов.
Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель выступил в парке Сарачхане и заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских "не подчиняться нелегитимным указам", после чего уехал на автомобиле.
Около 11.35 (время совпадает с мск) протестующие начали бить полицейских палками от плакатов и подручными предметами, полицейские поначалу не отвечали, но затем применили слезоточивый газ. Толпа разошлась на время.
Первого мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что как и в последние годы любые акции на площади Таксим в центре будут запрещены, но несмотря на это оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до Таксима маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая отмечал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от "террористов".
Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в 2013 году переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.