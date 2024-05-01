https://ria.ru/20240501/stolknoveniya-1943330947.html

В Стамбуле начались столкновения демонстрантов с полицией

В Стамбуле начались столкновения демонстрантов с полицией - РИА Новости, 01.05.2024

В Стамбуле начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения демонстрантов с полицией начались в Стамбуле, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:20

2024-05-01T12:20

2024-05-01T16:25

в мире

турция

стамбул

озгюр озель

празднование 1 мая в россии и мире

республиканская народная партия турции

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СТАМБУЛ, 1 мая - РИА Новости. Столкновения демонстрантов с полицией начались в Стамбуле, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи демонстрантов собрались в парке Сарачхане, от которого до площади Таксим порядка пяти километров. Полицейский кордон полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который является в условиях перекрытий единственным путем к Таксиму. На демонстрации вышли как члены партий, так и члены профсоюзов, немало коммунистов. Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель выступил в парке Сарачхане и заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских "не подчиняться нелегитимным указам", после чего уехал на автомобиле. Около 11.35 (время совпадает с мск) протестующие начали бить полицейских палками от плакатов и подручными предметами, полицейские поначалу не отвечали, но затем применили слезоточивый газ. Толпа разошлась на время. Первого мая в Турции объявлено выходным в связи с празднованием Дня труда и солидарности, политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что как и в последние годы любые акции на площади Таксим в центре будут запрещены, но несмотря на это оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призвала сторонников пройтись до Таксима маршем, к ней присоединилась прокурдская партия DEM. Ерликая отмечал, что призывы устроить акцию на Таксиме поступают от "террористов". Выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези на площади Таксим в 2013 году переросли в продолжительные протестные акции по всей стране, которые начались в Стамбуле 31 мая 2013 года. Протестующих поддержала половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

https://ria.ru/20240501/plany-1943311466.html

https://ria.ru/20240501/turist-1943319841.html

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стамбул

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в мире, турция, стамбул, озгюр озель, празднование 1 мая в россии и мире, республиканская народная партия турции