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В Лос-Анджелесе начались столкновения на пропалестинских протестах
В Лос-Анджелесе начались столкновения на пропалестинских протестах - РИА Новости, 01.05.2024
В Лос-Анджелесе начались столкновения на пропалестинских протестах
Столкновения произошли в ходе пропалестинских протестов на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США, сообщает местная газета Los Angeles... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T11:25
2024-05-01T11:25
2024-05-01T13:36
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Столкновения произошли в ходе пропалестинских протестов на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США, сообщает местная газета Los Angeles Times со ссылкой на администрацию вуза.Стычки начались, когда группа противников проводимой акции в масках прибыла на территорию кампуса и пыталась снести баррикады, пропалестинские демонстранты пытались защитить периметр лагеря."Акты насилия произошли в палаточном лагере, мы немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью. На месте работают пожарные и медицинский персонал. Нам надоело это бессмысленное насилие, и оно должно прекратиться", - цитирует издание заявление проректора по стратегическим коммуникациям вуза Мэри Осако.Мэр города Карен Басс, в свою очередь, заявила, что полиция города немедленно реагирует на просьбу университета о поддержке.На видеотрансляции протестов, размещенной телеканалом ABC7, видно, как участники беспорядков бьют друг друга палками и другими предметами. Кроме того, в толпе кто-то запустил фейерверк.Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.Армия обороны Израиля проводит операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысячи человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
https://ria.ru/20240430/livan-1943157630.html
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в мире, лос-анджелес, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Лос-Анджелес, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
В Лос-Анджелесе начались столкновения на пропалестинских протестах
В университете Лос-Анджелеса начались столкновения на пропалестинских протестах
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости.
Столкновения произошли в ходе пропалестинских протестов на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США, сообщает местная газета Los Angeles Times
со ссылкой на администрацию вуза.
Стычки начались, когда группа противников проводимой акции в масках прибыла на территорию кампуса и пыталась снести баррикады, пропалестинские демонстранты пытались защитить периметр лагеря.
"Акты насилия произошли в палаточном лагере, мы немедленно обратились в правоохранительные органы за помощью. На месте работают пожарные и медицинский персонал. Нам надоело это бессмысленное насилие, и оно должно прекратиться", - цитирует издание заявление проректора по стратегическим коммуникациям вуза Мэри Осако.
Мэр города Карен Басс, в свою очередь, заявила, что полиция города немедленно реагирует на просьбу университета о поддержке.
На видеотрансляции протестов, размещенной телеканалом ABC7, видно, как участники беспорядков бьют друг друга палками и другими предметами. Кроме того, в толпе кто-то запустил фейерверк.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю
.
Армия обороны Израиля проводит операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, число погибших приближается к 34,5 тысячи человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС
.