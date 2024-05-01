https://ria.ru/20240501/spiker-1943348420.html
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку - РИА Новости, 01.05.2024
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин в среду призвали спикера палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:11
2024-05-01T18:11
2024-05-01T18:11
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин в среду призвали спикера палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в апреле дополнительной помощи Украине и возможного поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США в октябре. "Ему нужно уйти в отставку", - заявил Масси, выступая перед журналистами у Капитолия. По словам конгрессмена, Джонсон не является "серьезным спикером" и не привержен американской конституции. Как отметила Грин, Джонсон вступил в соглашение с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и уже разделяет с ним полномочия спикера. "У нас не будет большинства в палате, если Джонсон останется спикером", - предупредила Грин, оценивая шансы республиканцев удержать контроль над палатой по итогам выборов в конгресс в октябре 2024 года. Грин добавила, что голосование по отставке Джонсона состоится на следующей неделе. В апреле Грин внесла на рассмотрение конгрессменам ходатайство об отстранении Джонсона. Инициатива пока не имеет широкой поддержки среди республиканцев и о ее поддержке заявили лишь несколько однопартийцев Грин, включая Томаса Массии и Пола Госара. Демократы палаты представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу отставки спикера палаты Майка Джонсона и будут голосовать за снятие с обсуждения инициативы Грин.
https://ria.ru/20240423/ssha-1941730676.html
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в мире, украина, майк джонсон, марджори тейлор грин, конгресс сша
В мире, Украина, Майк Джонсон, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
Два конгрессмена призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
Конгрессмены Масси и Грин призвали спикера палаты представителей уйти в отставку
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Американские конгрессмены Томас Масси и Марджори Тейлор Грин в среду призвали спикера палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку из-за одобренной в апреле дополнительной помощи Украине и возможного поражения Республиканской партии на предстоящих выборах в конгресс США в октябре.
"Ему нужно уйти в отставку", - заявил Масси, выступая перед журналистами у Капитолия. По словам конгрессмена, Джонсон не является "серьезным спикером" и не привержен американской конституции.
Как отметила Грин, Джонсон вступил в соглашение с лидером демократического меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом и уже разделяет с ним полномочия спикера.
"У нас не будет большинства в палате, если Джонсон останется спикером", - предупредила Грин, оценивая шансы республиканцев удержать контроль над палатой по итогам выборов в конгресс в октябре 2024 года.
Грин добавила, что голосование по отставке Джонсона состоится на следующей неделе.
В апреле Грин внесла на рассмотрение конгрессменам ходатайство об отстранении Джонсона. Инициатива пока не имеет широкой поддержки среди республиканцев и о ее поддержке заявили лишь несколько однопартийцев Грин, включая Томаса Массии и Пола Госара.
Демократы палаты представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу отставки спикера палаты Майка Джонсона и будут голосовать за снятие с обсуждения инициативы Грин.