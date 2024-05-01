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"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 01.05.2024 (обновлено: 19:12 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943347961.html
"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО
"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024
"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО
Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:09
2024-05-01T19:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь, сообщили в Минобороны России."Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности, гвардии старшина Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате четыре украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен", — говорится в материале.Отмечается, что действия старшины позволили своевременно обнаружить и уничтожить ДРГ украинских военных. При этом он не допустил потерь среди российских военнослужащих.Подразделение выполняло задание по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Бандак обнаружил группу из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО

Подразделение старшины Бандака обезвредило группу украинских ДРГ без потерь

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь, сообщили в Минобороны России.
"Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности, гвардии старшина Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате четыре украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен", — говорится в материале.
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Отмечается, что действия старшины позволили своевременно обнаружить и уничтожить ДРГ украинских военных. При этом он не допустил потерь среди российских военнослужащих.
Подразделение выполняло задание по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Бандак обнаружил группу из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники.
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