https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943347961.html

"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО

"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024

"Вышел без потерь". В Минобороны рассказали о подвиге старшины в зоне СВО

Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:09

2024-05-01T18:09

2024-05-01T19:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь, сообщили в Минобороны России."Оценив обстановку, пользуясь моментом внезапности, гвардии старшина Бандак принял решение вступить в бой с украинскими боевиками. В результате четыре украинских военнослужащих были уничтожены, а один взят в плен", — говорится в материале.Отмечается, что действия старшины позволили своевременно обнаружить и уничтожить ДРГ украинских военных. При этом он не допустил потерь среди российских военнослужащих.Подразделение выполняло задание по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп. Бандак обнаружил группу из пяти человек, готовивших засаду на пути следования колонны российской бронетехники.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html

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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)