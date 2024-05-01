https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943344091.html
Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР
Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024
Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР
ВСУ могут оказаться в ловушке в нескольких укрепленных городах в ДНР, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:41
2024-05-01T17:41
2024-05-01T17:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
сергей шойгу
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_dfc1a6bb9e3a8122dafc0397794f97df.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться в ловушке в нескольких укрепленных городах в ДНР, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Есть города, которые они (украинцы. — Прим. Ред.) еще удерживают в ДНР, они представляют собой сильные укрепления. <…> украинцам не хочется сдавать эти укрепленные позиции, <…> но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать", — отметил он.По мнению бывшего военного, украинцам наступают на пятки, поэтому они вынуждены отступать дальше. Их вторая и третья линии обороны прорваны российскими войсками, а у ВСУ, похоже, нет возможности залатать эти дыры, пояснил Риттер."В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта", — резюмировал экс-разведчик.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html
https://ria.ru/20240501/nato-1943318868.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942614452_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_c28db816f52345513c74d44d04d46f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Сергей Шойгу, Россия
Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР
Риттер: ВСУ рискуют быть окруженными в нескольких ключевых городах