https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943344091.html

Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР

Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024

Их окружат. В США забили тревогу из-за маневра России в ДНР

ВСУ могут оказаться в ловушке в нескольких укрепленных городах в ДНР, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:41

2024-05-01T17:41

2024-05-01T17:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. ВСУ могут оказаться в ловушке в нескольких укрепленных городах в ДНР, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Есть города, которые они (украинцы. — Прим. Ред.) еще удерживают в ДНР, они представляют собой сильные укрепления. <…> украинцам не хочется сдавать эти укрепленные позиции, <…> но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать", — отметил он.По мнению бывшего военного, украинцам наступают на пятки, поэтому они вынуждены отступать дальше. Их вторая и третья линии обороны прорваны российскими войсками, а у ВСУ, похоже, нет возможности залатать эти дыры, пояснил Риттер."В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта", — резюмировал экс-разведчик.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943332539.html

https://ria.ru/20240501/nato-1943318868.html

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россия

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донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, сергей шойгу, россия