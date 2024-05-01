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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.05.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:45
2024-05-01T15:45
2024-05-01T15:46
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 мая 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили девять контратак противника на Авдеевском направлении, а также заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники, штаб оперативного командования ВСУ "Юг". Средства ПВО сбили 29 беспилотников, реактивный снаряд РСЗО "Ураган" и пять управляемых авиабомб Hammer.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 1275 реактивных систем залпового огня, 15891 танк и другие бронемашины, 9230 орудий полевой артиллерии и 21413 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
харьковская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 мая 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили девять контратак противника на Авдеевском направлении, а также заняли более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Поражены 112 районов скопления живой силы и техники, штаб оперативного командования ВСУ "Юг". Средства ПВО сбили 29 беспилотников, реактивный снаряд РСЗО "Ураган" и пять управляемых авиабомб Hammer.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 593 самолета, 270 вертолетов, 23648 беспилотников, 509 зенитных ракетных комплексов, 1275 реактивных систем залпового огня, 15891 танк и другие бронемашины, 9230 орудий полевой артиллерии и 21413 единиц автомобильной техники.