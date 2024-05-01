https://ria.ru/20240501/spetsoperatsiya-1943296170.html

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов в ДНР

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 01.05.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ в районах трех населенных пунктов в ДНР

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:14

2024-05-01T13:14

2024-05-01T13:23

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах трёх населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 400 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность