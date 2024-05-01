https://ria.ru/20240501/spektakl-1943304000.html

В Сочи выступят артисты из десяти цирков мира

В Сочи выступят артисты из десяти цирков мира - РИА Новости, 01.05.2024

В Сочи выступят артисты из десяти цирков мира

Премьера спектакля "Кругосветное путешествие Богатыря" с участием артистов из десяти лучших цирков мира впервые открывается в крупном тематическом парке... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:49

2024-05-01T13:49

2024-05-01T14:00

культура

россия

сочи

белоруссия

максим никулин

эфиопия

италия

аргентина

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СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Премьера спектакля "Кругосветное путешествие Богатыря" с участием артистов из десяти лучших цирков мира впервые открывается в крупном тематическом парке развлечений в Сочи с началом курортного сезона, передает корреспондент РИА Новости. Первого мая парк открыл туристический сезон, в рамках которого запланирована премьера с участием иллюзионистов и акробатов из десяти мировых цирков. До сентября на арене цирка в парке будут выступать 32 артиста из десяти стран - России, Белоруссии, Эфиопии, Италии, Аргентины, Франции, Венгрии, Азербайджана, Монголии, Молдавии. В программе запланированы шоу и номера, наиболее ярко отражающие культуру цирка той или иной страны, многие прилетели в Россию через несколько стран, другие прервали гастроли в других городах, чтобы приехать в Сочи, отметили организаторы спектакля. "Когда мы открывались десять лет назад, на территории "Сочи Парка" было всего пять аттракционов, всего пять. Свой первый год мы открывали программой цирка Дю Солей, международной программой. Прошло десять лет, парк вырос, на нашем счету уже 21 аттракцион, через месяц мы открываем еще один, это 22 аттракциона", - сказала генеральный директор парка Людмила Кузнецова на пресс-конференции, посвященной старту курортного сезона в парке в Сочи. Как отметил директор международного фестиваля "Артист", директор Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, подобный международный формат работы может стать фундаментом для дальнейшего сотрудничества с иностранными артистами. "Не секрет, что у нас в этом году в сентябре пройдет второй международный фестиваль "Артист", и какие-то номера которые участвуют здесь, пойдут к нам, вот собственно, и продолжение международных проектов", - сказал Никулин. По словам артиста цирка д"Ивер Буглион Сампиона Буглиона, который впервые привез в Сочи номер "Рояль", отечественные коллеги всегда были для него образцом циркового искусства, а возможность работы на российской сцене - уникальный опыт. "Для меня это будет уникальной возможностью работать здесь - в России, с российскими артистами, потому что для меня российские артисты были самыми лучшими, на которых можно будет равняться, обменяться с ними культурным опытом", - сказал Буглион. "Сочи Парк" – крупный тематический парк развлечений, в прошлом году он обслужил 1,7 миллиона туристов. В парке ежегодно проводятся гастроли цирка Никулина и постановочные шоу на льду под руководством российской фигуристки Татьяны Навки. В период Всемирного фестиваля молодежи парк принял 20 тысяч гостей. В этом году парк отмечает десятилетний юбилей.

https://ria.ru/20240429/sochi-1942999793.html

https://ria.ru/20240423/sochi-1941708316.html

https://ria.ru/20240501/sochi-1942796266.html

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россия, сочи, белоруссия, максим никулин, эфиопия, италия, аргентина, франция, венгрия, азербайджан, монголия, молдавия, новости культуры