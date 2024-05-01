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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:01 01.05.2024 (обновлено: 08:55 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/soveschanie-1943245117.html
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 01.05.2024
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:01
2024-05-01T08:55
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады по обстановке в зоне СВО, рассказали в Минобороны. Министр обороны заявил, что для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания состава группировок в зоне СВО нужно повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения. После совещания Шойгу показали и новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ.
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Глава Минобороны Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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