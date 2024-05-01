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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 01.05.2024

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:01

2024-05-01T08:01

2024-05-01T08:55

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады по обстановке в зоне СВО, рассказали в Минобороны. Министр обороны заявил, что для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания состава группировок в зоне СВО нужно повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения. После совещания Шойгу показали и новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ. 2024-05-01T08:01 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф