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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 01.05.2024
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:01
2024-05-01T08:01
2024-05-01T08:55
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады по обстановке в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады по обстановке в зоне СВО, рассказали в Минобороны.
Министр обороны заявил, что для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания состава группировок в зоне СВО нужно повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.
После совещания Шойгу показали и новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ.
2024-05-01T08:01
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PT1M54S
РИА Новости
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Глава Минобороны Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск