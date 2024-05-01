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На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ

На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024

На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ

Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T00:05

2024-05-01T00:05

2024-05-01T10:24

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи"."На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек",- сообщает ТВ.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.

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в мире, тбилиси, грузия