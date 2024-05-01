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На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
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00:05 01.05.2024 (обновлено: 10:24 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/smi-1943226273.html
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ
Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:05
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи"."На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек",- сообщает ТВ.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ

"Мтавари архи": в Тбилиси полиция задержала более 15 человек на митинге

© Sputnik | Перейти в медиабанкМитинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. 1 мая 2024
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
"На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек",- сообщает ТВ.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.
 
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