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На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2024
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ
Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T00:05
2024-05-01T00:05
2024-05-01T10:24
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи"."На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек",- сообщает ТВ.В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.
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РИА Новости
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в мире, тбилиси, грузия
На митинге в Тбилиси задержали более 15 человек, пишут СМИ
"Мтавари архи": в Тбилиси полиция задержала более 15 человек на митинге
ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Правоохранители задержали в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах более 15 человек, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
"На данный момент, по предварительной информации, задержаны более 15 человек",- сообщает ТВ.
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах. Спецназ применяет перцовый спрей, водомет и резиновые пули для вытеснения демонстрантов с проспекта Руставели.