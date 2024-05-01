https://ria.ru/20240501/shtab-1943297094.html

Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"

Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости, 01.05.2024

Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"

Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:18

2024-05-01T13:18

2024-05-01T14:40

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920047184_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f6da92d54081f92d66147d2363bff88d.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта. За минувшие сутки группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 14-й, 63-й механизированным, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах сел Загоруйковка (Харьковская область), Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял там около 30 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу FН-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по 72-й, 93-й механизированным, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки (ДНР). Потери украинской армии составили примерно 400 солдат, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, ударив по 24-й, 100-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Российские подразделения отразили также девять контратак штурмовиков 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад в районах сел Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи. ВСУ потеряли порядка 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую САУ DANA 2, американскую легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районе Луговского (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Великобритании, САУ "Гвоздика" и станция РЭБ "Буковель-AD".Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского (Запорожская область), Ивановки и Степового (Херсонская область). Украинские войска потеряли примерно 20 человек и американскую гаубицу М777.Силы ПВО за сутки сбили 29 беспилотников, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО "Ураган".

https://ria.ru/20240501/snaypery-1943239369.html

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943212555.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)