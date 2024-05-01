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Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости, 01.05.2024
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13:18 01.05.2024 (обновлено: 14:40 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/shtab-1943297094.html
Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"
Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг" - РИА Новости, 01.05.2024
Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"
Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:18
2024-05-01T14:40
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта. За минувшие сутки группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 14-й, 63-й механизированным, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах сел Загоруйковка (Харьковская область), Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял там около 30 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу FН-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по 72-й, 93-й механизированным, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки (ДНР). Потери украинской армии составили примерно 400 солдат, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, ударив по 24-й, 100-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Российские подразделения отразили также девять контратак штурмовиков 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад в районах сел Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи. ВСУ потеряли порядка 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую САУ DANA 2, американскую легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районе Луговского (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Великобритании, САУ "Гвоздика" и станция РЭБ "Буковель-AD".Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского (Запорожская область), Ивановки и Степового (Херсонская область). Украинские войска потеряли примерно 20 человек и американскую гаубицу М777.Силы ПВО за сутки сбили 29 беспилотников, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО "Ураган".
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"

ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг" и живую силу и технику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — говорится в сводке.
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В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта. За минувшие сутки группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 14-й, 63-й механизированным, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах сел Загоруйковка (Харьковская область), Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял там около 30 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу FН-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по 72-й, 93-й механизированным, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки (ДНР). Потери украинской армии составили примерно 400 солдат, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, ударив по 24-й, 100-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Российские подразделения отразили также девять контратак штурмовиков 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад в районах сел Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи. ВСУ потеряли порядка 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую САУ DANA 2, американскую легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районе Луговского (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Великобритании, САУ "Гвоздика" и станция РЭБ "Буковель-AD".
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Силы ПВО за сутки сбили 29 беспилотников, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО "Ураган".
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