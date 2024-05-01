Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг"
ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг" и живую силу и технику
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС России боевого расчета гаубицы Д-30 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", заявили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также о ситуации на разных участках фронта. За минувшие сутки группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 14-й, 63-й механизированным, 57-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах сел Загоруйковка (Харьковская область), Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Противник потерял там около 30 человек убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу FН-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Южная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла удары по 72-й, 93-й механизированным, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки (ДНР). Потери украинской армии составили примерно 400 солдат, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, ударив по 24-й, 100-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ленинское, Керамик и Очеретино (ДНР). Российские подразделения отразили также девять контратак штурмовиков 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад в районах сел Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи. ВСУ потеряли порядка 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую САУ DANA 2, американскую легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 108-й бригаде теробороны в районе Луговского (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Потери противника составили около 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Великобритании, САУ "Гвоздика" и станция РЭБ "Буковель-AD".
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского (Запорожская область), Ивановки и Степового (Херсонская область). Украинские войска потеряли примерно 20 человек и американскую гаубицу М777.
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