https://ria.ru/20240501/shoygu-1943245952.html

Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024

Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:10

2024-05-01T08:10

2024-05-01T08:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936795809_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_8c8acdd29d0a063c0358284838b73608.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что министр обороны поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.

https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу