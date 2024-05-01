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Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:10 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/shoygu-1943245952.html
Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО
Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 01.05.2024
Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:10
2024-05-01T08:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что министр обороны поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.
https://ria.ru/20240120/nagrazhdenie-1922462087.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу обратил внимание на работу ремонтных подразделений в зоне СВО

Шойгу обратил внимание на повышение эффективности работы ремонтных подразделений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе совещания министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений Вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что министр обороны поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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