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В Шотландии прошло голосование о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 01.05.2024
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18:04 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/shotlandiya-1943347281.html
В Шотландии прошло голосование о вотуме недоверия правительству
В Шотландии прошло голосование о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 01.05.2024
В Шотландии прошло голосование о вотуме недоверия правительству
Правительство Шотландии, возглавляемое Шотландской национальной партией (ШНП), пережило вотум недоверия, следует из результатов голосования. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:04
2024-05-01T18:04
в мире
шотландия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Шотландии, возглавляемое Шотландской национальной партией (ШНП), пережило вотум недоверия, следует из результатов голосования. "Результат голосования по предложению (о вотуме недоверия - ред.) 13005 от имени (лидера Шотландской лейбористской партии - ред.) Анаса Сарвара: за - 58, против - 70. Воздержавшихся не было. Как следствие, предложение отклоняется", - объявила председатель шотландского парламента Элисон Джонстоун итоги голосования. Одобрение вотума недоверия означало бы отставку правительства, а у парламента было бы 28 дней для назначения нового первого министра. Если бы парламентарии не уложились в срок, то были бы проведены внеочередные парламентские выборы. В понедельник первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсаф заявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия оппозицией. Он добавил, что будет исполнять обязанности первого министра до избрания преемника. На прошлой неделе ШНП потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых. После этого объявления несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. Как отмечали СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75% выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП. При этом Юсаф заявлял, что не собирается уходить в отставку после потери его партией большинства в парламенте. Позднее он не исключил проведения внеочередных выборов в местный парламент на фоне утраты контроля над парламентом и ожидаемого вотума недоверия.
https://ria.ru/20240430/propast-1943104659.html
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в мире, шотландия, шотландская национальная партия
В мире, Шотландия, Шотландская национальная партия
В Шотландии прошло голосование о вотуме недоверия правительству

Правительство Шотландии, возглавляемое ШНП, пережило вотум недоверия

© РИА Новости / Алексндр СмотровШотландия
Шотландия - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексндр Смотров
Шотландия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Правительство Шотландии, возглавляемое Шотландской национальной партией (ШНП), пережило вотум недоверия, следует из результатов голосования.
"Результат голосования по предложению (о вотуме недоверия - ред.) 13005 от имени (лидера Шотландской лейбористской партии - ред.) Анаса Сарвара: за - 58, против - 70. Воздержавшихся не было. Как следствие, предложение отклоняется", - объявила председатель шотландского парламента Элисон Джонстоун итоги голосования.
Изображение сгенерировано ИИ
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Одобрение вотума недоверия означало бы отставку правительства, а у парламента было бы 28 дней для назначения нового первого министра. Если бы парламентарии не уложились в срок, то были бы проведены внеочередные парламентские выборы.
В понедельник первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсаф заявил об отставке, не дожидаясь голосования по вынесению ему вотума недоверия оппозицией. Он добавил, что будет исполнять обязанности первого министра до избрания преемника.
На прошлой неделе ШНП потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых. После этого объявления несколько оппозиционных партий заявили о намерении выдвинуть Юсафу вотум недоверия. Как отмечали СМИ, разрыву соглашения предшествовали споры о климатических целях сократить на 75% выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, от которых отказалась ШНП.
При этом Юсаф заявлял, что не собирается уходить в отставку после потери его партией большинства в парламенте. Позднее он не исключил проведения внеочередных выборов в местный парламент на фоне утраты контроля над парламентом и ожидаемого вотума недоверия.
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