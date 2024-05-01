https://ria.ru/20240501/shestvie-1943295446.html

В шествии на выставке "Россия" приняли участие пять тысяч человек

В шествии на выставке "Россия" приняли участие пять тысяч человек - РИА Новости, 01.05.2024

В шествии на выставке "Россия" приняли участие пять тысяч человек

В Первомайском шествии на выставке-форуме "Россия" приняли участие более пять тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:08

2024-05-01T13:08

2024-05-01T14:04

выставка-форум "россия"

общество

праздник весны и труда

празднование 1 мая в россии и мире

россия

москва

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Первомайском шествии на выставке-форуме "Россия" приняли участие более пять тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Шествие получило название "Май! Труд крут!". "Сегодня мы собрались по очень важному событию, сегодня произойдет костюмированное шествие, парад "Май! Труд крут!". Когда сегодня более пяти тысяч молодых ребят разных поколений… сегодня пройдут единым молодым энергичным строем в честь праздника труда", - сказал журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике, председатель правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев. Он отметил, что сегодня шествие пройдет с другим оттенком. "Когда сегодня труд будет ознаменован таким знаете, именно крутостью, современностью, молодежью, энергией и таким юношеским задором", - пояснил Киселев. В шествии приняли участие ветераны, активисты движения Российских студенческих отрядов, партнёры, работодатели, студенты, молодёжные организации, спортсмены и молодые семьи, космонавты и артисты. Участники парада в ожидании шествия пели песни, танцевали и были эмоционально заряжены на хорошее настроение. "Сегодня большое шествие "Труд крут!", посвященное 1 мая, дню труда… Сегодня большой праздник, если посмотреть сейчас уже собирается более пяти тысяч человек, все с хорошим настроением, смеются, улыбаются, смотрю там даже танцуют, пляшут", - прокомментировала журналистам заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина. Во время шествия участники пели песни, играли на гитарах, кричали слоганы своих организаций, скандировали "Россия". Парад "Май! Труд крут!" завершился танцевальным флешмобом всех участников шествия, а также первомайским концертом."Более пяти тысяч человек собрались для того, чтобы принять участие в празднике Весны и Труда. Впервые первомайское шествие проходит в таком масштабном и обновленном формате… Сегодня РСО проводит самое масштабное первомайское шествие на главной выставочной площадке нашей великой страны", - сказала в своем видеообращении к участникам шествия заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20240501/aktsiya-1943291102.html

https://ria.ru/20240501/pogoda-1943247835.html

https://ria.ru/20240427/gorsluzhby-1942788591.html

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общество, праздник весны и труда, празднование 1 мая в россии и мире, россия, москва