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В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка"

В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 01.05.2024

В Киргизии отменили шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" в этом году в Киргизии отменяется из соображений безопасности, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:48

2024-05-01T12:48

2024-05-01T12:48

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бишкек

день победы

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в этом году в Киргизии отменяется из соображений безопасности, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД республики. "В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей. Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия "Бессмертного полка" в Кыргызстане", - говорится в сообщении. В министерстве призвали граждан "с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности". В прошлом году в традиционном для Дня Победы шествии "Бессмертного полка" в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году проведение акции ранее также планировалось в очном режиме. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 киргизстанца за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником и красным днем календаря.

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в мире, киргизия, бишкек, день победы, бессмертный полк