https://ria.ru/20240501/sevastopol-1943287178.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 01.05.2024

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T12:19

2024-05-01T12:19

2024-05-01T12:22

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

республика крым

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор. В городе все спокойно, добавил он.

https://ria.ru/20240501/makhachkala-1943285754.html

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

михаил развожаев, севастополь, республика крым, безопасность