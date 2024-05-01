https://ria.ru/20240501/sevastopol-1943287178.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 01.05.2024
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T12:19
2024-05-01T12:19
2024-05-01T12:22
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
республика крым
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Противодиверсионные учения проходят в Севастопольской бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал губернатор. В городе все спокойно, добавил он.
https://ria.ru/20240501/makhachkala-1943285754.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Республика Крым, Безопасность
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Развожаев: в Севастопольской бухте идут противодиверсионные учения со стрельбой