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В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце - РИА Новости, 01.05.2024
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13:07 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/serdtsetsvet-1943295200.html
В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце
В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце - РИА Новости, 01.05.2024
В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце
Сердцецвет красивый или Тихоокеанское кровоточащее сердце расцвело в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", его можно РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:07
2024-05-01T13:07
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сердцецвет красивый или Тихоокеанское кровоточащее сердце расцвело в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", его можно увидеть в Теневом саду у главного входа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного сада. "Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, из семейства Маковых расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", - пояснили в пресс-службе. В Ботаническом саду рассказали, что родиной Разбитого сердца является тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. "Кроме того, сейчас в саду цветут тюльпановые реки, нарциссы, экзотические магнолии, ароматные черёмухи, рододендроны, миндаль, старые вишни, огромная черешня, рябчики, сон-трава, гиацинты и многие другие растения", - добавили в "Аптекарском огороде". В пресс-службе уточнили, что у них скоро начинает распускаться сирень.
https://ria.ru/20240422/ryabchiki-1941476309.html
https://ria.ru/20240411/magnoliya-1939330402.html
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общество, северная америка, москва
Хорошие новости, Общество, Северная Америка, Москва
В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце

В Ботаническом саду МГУ расцвел сердцецвет красивый

© Аптекарский огород МГУ/TelegramСердцецвет великолепный цветет в "Аптекарском огороде"
Сердцецвет великолепный цветет в Аптекарском огороде
© Аптекарский огород МГУ/Telegram
Сердцецвет великолепный цветет в "Аптекарском огороде"
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сердцецвет красивый или Тихоокеанское кровоточащее сердце расцвело в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", его можно увидеть в Теневом саду у главного входа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного сада.
"Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, из семейства Маковых расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", - пояснили в пресс-службе.
Рябчик императорский на Весеннем фестивале цветов в Аптекарском огороде
В Аптекарском огороде в Москве расцвели шахматные и императорские рябчики
22 апреля, 12:09
В Ботаническом саду рассказали, что родиной Разбитого сердца является тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает.
"Кроме того, сейчас в саду цветут тюльпановые реки, нарциссы, экзотические магнолии, ароматные черёмухи, рододендроны, миндаль, старые вишни, огромная черешня, рябчики, сон-трава, гиацинты и многие другие растения", - добавили в "Аптекарском огороде".
В пресс-службе уточнили, что у них скоро начинает распускаться сирень.
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