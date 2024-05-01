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В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце

В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце - РИА Новости, 01.05.2024

В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце

Сердцецвет красивый или Тихоокеанское кровоточащее сердце расцвело в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", его можно РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:07

2024-05-01T13:07

2024-05-01T13:07

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сердцецвет красивый или Тихоокеанское кровоточащее сердце расцвело в Ботаническом саду Московского государственного университета "Аптекарский огород", его можно увидеть в Теневом саду у главного входа, сообщили журналистам в пресс-службе столичного сада. "Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, из семейства Маковых расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа", - пояснили в пресс-службе. В Ботаническом саду рассказали, что родиной Разбитого сердца является тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает. "Кроме того, сейчас в саду цветут тюльпановые реки, нарциссы, экзотические магнолии, ароматные черёмухи, рододендроны, миндаль, старые вишни, огромная черешня, рябчики, сон-трава, гиацинты и многие другие растения", - добавили в "Аптекарском огороде". В пресс-службе уточнили, что у них скоро начинает распускаться сирень.

https://ria.ru/20240422/ryabchiki-1941476309.html

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общество, северная америка, москва