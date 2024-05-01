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В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России - РИА Новости, 01.05.2024
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13:40 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943302725.html
В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России
В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России - РИА Новости, 01.05.2024
В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России
Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:40
2024-05-01T13:40
в мире
россия
латвия
владимир путин
нато
рига
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед Россией. "Какие существуют доказательства того, что Россия хочет вторгнуться в Латвию? Если бы Латвия представляла угрозу безопасности, тогда, конечно, это было бы понятно, но это не тот случай. Когда кто-нибудь в России всерьез заявлял, что хочет вторгнуться в туда? Это всего лишь страшилки СМИ, чтобы выкачать из народа налоги в интересах ВПК", — написал один из комментаторов. "Нагнетание страха!" — отметил другой. "Путину не нужна Прибалтика", — поддержал третий. "Пытаются вызвать страх перед войной, которой нет", — поделился мнением еще один из пользователей. "Запад и НАТО уже находятся в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину", — заключили читатели. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
https://ria.ru/20240501/mask-1943275950.html
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РИА Новости
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в мире, россия, латвия, владимир путин, нато, рига
В мире, Россия, Латвия, Владимир Путин, НАТО, Рига

В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Рига. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед Россией.

"Какие существуют доказательства того, что Россия хочет вторгнуться в Латвию? Если бы Латвия представляла угрозу безопасности, тогда, конечно, это было бы понятно, но это не тот случай. Когда кто-нибудь в России всерьез заявлял, что хочет вторгнуться в туда? Это всего лишь страшилки СМИ, чтобы выкачать из народа налоги в интересах ВПК", — написал один из комментаторов.
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11:05
"Нагнетание страха!" — отметил другой.
"Путину не нужна Прибалтика", — поддержал третий.

"Пытаются вызвать страх перед войной, которой нет", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Запад и НАТО уже находятся в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину", — заключили читатели.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
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