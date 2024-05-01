https://ria.ru/20240501/rossiya-1943302725.html

В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России

В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России - РИА Новости, 01.05.2024

В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России

Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:40

2024-05-01T13:40

2024-05-01T13:40

в мире

россия

латвия

владимир путин

нато

рига

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:348:3022:2048_1920x0_80_0_0_4c577154ae9efa1b9cfd7f27e2fb061c.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед Россией. "Какие существуют доказательства того, что Россия хочет вторгнуться в Латвию? Если бы Латвия представляла угрозу безопасности, тогда, конечно, это было бы понятно, но это не тот случай. Когда кто-нибудь в России всерьез заявлял, что хочет вторгнуться в туда? Это всего лишь страшилки СМИ, чтобы выкачать из народа налоги в интересах ВПК", — написал один из комментаторов. "Нагнетание страха!" — отметил другой. "Путину не нужна Прибалтика", — поддержал третий. "Пытаются вызвать страх перед войной, которой нет", — поделился мнением еще один из пользователей. "Запад и НАТО уже находятся в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину", — заключили читатели. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.

https://ria.ru/20240501/mask-1943275950.html

https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html

россия

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, латвия, владимир путин, нато, рига