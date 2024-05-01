В Британии ужаснулись обращению властей Латвии к гражданам из-за России
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают новость о том, что мэр Риги Вилнис Кирсис призвал латвийцев превращать свои подвалы в бомбоубежища из-за опасения перед Россией.
"Какие существуют доказательства того, что Россия хочет вторгнуться в Латвию? Если бы Латвия представляла угрозу безопасности, тогда, конечно, это было бы понятно, но это не тот случай. Когда кто-нибудь в России всерьез заявлял, что хочет вторгнуться в туда? Это всего лишь страшилки СМИ, чтобы выкачать из народа налоги в интересах ВПК", — написал один из комментаторов.
"Какие существуют доказательства того, что Россия хочет вторгнуться в Латвию? Если бы Латвия представляла угрозу безопасности, тогда, конечно, это было бы понятно, но это не тот случай. Когда кто-нибудь в России всерьез заявлял, что хочет вторгнуться в туда? Это всего лишь страшилки СМИ, чтобы выкачать из народа налоги в интересах ВПК", — написал один из комментаторов.
"Нагнетание страха!" — отметил другой.
"Путину не нужна Прибалтика", — поддержал третий.
"Пытаются вызвать страх перед войной, которой нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Запад и НАТО уже находятся в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину", — заключили читатели.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
"Пытаются вызвать страх перед войной, которой нет", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Запад и НАТО уже находятся в состоянии войны с Россией через марионеточную Украину", — заключили читатели.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.