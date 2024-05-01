Британия пошла на отчаянный шаг из-за России
DM: Британия хочет участвовать в создании "Небесного щита" против РФ
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шаппса.
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"Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия", — говорится в публикации.
Военный отметил, что Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
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