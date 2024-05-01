https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html

Британия пошла на отчаянный шаг из-за России

Британия пошла на отчаянный шаг из-за России - РИА Новости, 01.05.2024

Британия пошла на отчаянный шаг из-за России

Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T09:05

2024-05-01T09:05

2024-05-01T09:37

россия

великобритания

европа

в мире

грант шаппс

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шаппса. "Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия", — говорится в публикации.Военный отметил, что Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.

https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html

россия

великобритания

европа

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россия, великобритания, европа, в мире, грант шаппс