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Британия пошла на отчаянный шаг из-за России - РИА Новости, 01.05.2024
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09:05 01.05.2024 (обновлено: 09:37 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html
Британия пошла на отчаянный шаг из-за России
Британия пошла на отчаянный шаг из-за России - РИА Новости, 01.05.2024
Британия пошла на отчаянный шаг из-за России
Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T09:05
2024-05-01T09:37
россия
великобритания
европа
в мире
грант шаппс
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шаппса. &quot;Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия&quot;, — говорится в публикации.Военный отметил, что Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933123147.html
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россия, великобритания, европа, в мире, грант шаппс
Россия, Великобритания, Европа, В мире, Грант Шаппс
Британия пошла на отчаянный шаг из-за России

DM: Британия хочет участвовать в создании "Небесного щита" против РФ

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Великобритания обсуждает присоединение к новой системе противовоздушной обороны Европы "Небесный щит" для противодействия России, пишет издание Daily Mail со ссылкой на министра обороны страны Гранта Шаппса.
«

"Грант Шаппс вчера подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой европейской системе противовоздушной обороны, которая будет сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия", — говорится в публикации.

Военный отметил, что Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам главы государства, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к переговорам.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Британии сделали шокирующее заявление о войне с Россией
15 марта, 09:50
 
РоссияВеликобританияЕвропаВ миреГрант Шаппс
 
 
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