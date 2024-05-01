https://ria.ru/20240501/retropoezd-1943243556.html

Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру

Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру - РИА Новости, 01.05.2024

Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру

Первую в новом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру совершил туристический ретропоезд, интерьер состава остается прежним, в этом году к вагонам добавится... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T07:25

2024-05-01T07:25

2024-05-01T11:57

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сочи

федеральная пассажирская компания

вадим соловьев

ржд

абхазия

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СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Первую в новом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру совершил туристический ретропоезд, интерьер состава остается прежним, в этом году к вагонам добавится еще один - обзорный, передает корреспондент РИА Новости. Традиционно ранним утром на первый путь железнодорожного вокзала Сочи прибыл туристический поезд, бортпроводники в костюмах, стилизованных под 80-е годы, встречают пассажиров, после чего те следуют к своим местам в вагоне. Интерьер вагона сохраняет элементы стиля прошлого столетия - гобеленовые картины, рекламные плакаты советских времен, там же характерная атрибутика, выраженная в предметах быта (весы, авоська, подстаканники), и обслуживающий костюмированный персонал в ресторане вагона поезда, на столах цветы "васильки" - новинка сезона. В поезде можно оформить экскурсии, а паспортный контроль на российско-абхазской границе пассажиры проходят, не покидая вагонов. Как рассказал РИА Новости заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") Вадим Соловьев, интерьер вагонов остается прежним, а вот к основному составу добавили еще один. "Внутри - без изменений, единственное - прицеплен обзорный вагон, ходит до октября", - сказал Соловьев, отметив, что такой вагон оборудуют "в хвосте поезда". Он пояснил, что этот вагон не остеклен, поэтому туристам откроется обзор окружающей природы российского Сочи и Абхазии. Подобный вагон, отметил Соловьев, уже запускали в прошлом году - в сентябре и октябре. В первую поездку ретропоезд отправился 15 августа 2020 года. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. Поезд сохраняет стиль 80-х годов прошлого века, наравне с этим в вагонах есть все необходимое для современной жизни: биотуалеты, USB-разъемы для зарядки смартфонов, интернет.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

сочи

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, сочи, федеральная пассажирская компания, вадим соловьев, ржд, абхазия