https://ria.ru/20240501/retropoezd-1943243556.html
Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру
Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру - РИА Новости, 01.05.2024
Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру
Первую в новом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру совершил туристический ретропоезд, интерьер состава остается прежним, в этом году к вагонам добавится... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T07:25
2024-05-01T07:25
2024-05-01T11:57
туризм
новости - туризм
сочи
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вадим соловьев
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СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Первую в новом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру совершил туристический ретропоезд, интерьер состава остается прежним, в этом году к вагонам добавится еще один - обзорный, передает корреспондент РИА Новости. Традиционно ранним утром на первый путь железнодорожного вокзала Сочи прибыл туристический поезд, бортпроводники в костюмах, стилизованных под 80-е годы, встречают пассажиров, после чего те следуют к своим местам в вагоне. Интерьер вагона сохраняет элементы стиля прошлого столетия - гобеленовые картины, рекламные плакаты советских времен, там же характерная атрибутика, выраженная в предметах быта (весы, авоська, подстаканники), и обслуживающий костюмированный персонал в ресторане вагона поезда, на столах цветы "васильки" - новинка сезона. В поезде можно оформить экскурсии, а паспортный контроль на российско-абхазской границе пассажиры проходят, не покидая вагонов. Как рассказал РИА Новости заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") Вадим Соловьев, интерьер вагонов остается прежним, а вот к основному составу добавили еще один. "Внутри - без изменений, единственное - прицеплен обзорный вагон, ходит до октября", - сказал Соловьев, отметив, что такой вагон оборудуют "в хвосте поезда". Он пояснил, что этот вагон не остеклен, поэтому туристам откроется обзор окружающей природы российского Сочи и Абхазии. Подобный вагон, отметил Соловьев, уже запускали в прошлом году - в сентябре и октябре. В первую поездку ретропоезд отправился 15 августа 2020 года. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. Поезд сохраняет стиль 80-х годов прошлого века, наравне с этим в вагонах есть все необходимое для современной жизни: биотуалеты, USB-разъемы для зарядки смартфонов, интернет.
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, федеральная пассажирская компания, вадим соловьев, ржд, абхазия
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Федеральная пассажирская компания, Вадим Соловьев, РЖД, Абхазия
Первый в новом курортном сезоне ретропоезд отправился из Сочи в Гагру
Ретропоезд совершил первую в этом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру
СОЧИ, 1 мая – РИА Новости. Первую в новом сезоне поездку из Сочи в абхазскую Гагру совершил туристический ретропоезд, интерьер состава остается прежним, в этом году к вагонам добавится еще один - обзорный, передает корреспондент РИА Новости.
Традиционно ранним утром на первый путь железнодорожного вокзала Сочи прибыл туристический поезд, бортпроводники в костюмах, стилизованных под 80-е годы, встречают пассажиров, после чего те следуют к своим местам в вагоне.
Интерьер вагона сохраняет элементы стиля прошлого столетия - гобеленовые картины, рекламные плакаты советских времен, там же характерная атрибутика, выраженная в предметах быта (весы, авоська, подстаканники), и обслуживающий костюмированный персонал в ресторане вагона поезда, на столах цветы "васильки" - новинка сезона.
В поезде можно оформить экскурсии, а паспортный контроль на российско-абхазской границе пассажиры проходят, не покидая вагонов.
Как рассказал РИА Новости заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО "ФПК
" (дочернее общество ОАО "РЖД
") Вадим Соловьев
, интерьер вагонов остается прежним, а вот к основному составу добавили еще один.
"Внутри - без изменений, единственное - прицеплен обзорный вагон, ходит до октября", - сказал Соловьев, отметив, что такой вагон оборудуют "в хвосте поезда".
Он пояснил, что этот вагон не остеклен, поэтому туристам откроется обзор окружающей природы российского Сочи и Абхазии
. Подобный вагон, отметил Соловьев, уже запускали в прошлом году - в сентябре и октябре.
В первую поездку ретропоезд отправился 15 августа 2020 года. Максимальная вместимость поезда - 386 пассажиров. Поезд сохраняет стиль 80-х годов прошлого века, наравне с этим в вагонах есть все необходимое для современной жизни: биотуалеты, USB-разъемы для зарядки смартфонов, интернет.