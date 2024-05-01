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МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей - РИА Новости, 01.05.2024
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15:10 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/rassledovanie-1943319039.html
МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей
МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей - РИА Новости, 01.05.2024
МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей
Спустя восемь лет с тех пор, как украинская оппозиция в 2016 году обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с тем, как власти Украины... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:10
2024-05-01T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
гаага
украина
юрий бойко
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
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ГААГА, 1 мая - РИА Новости. Спустя восемь лет с тех пор, как украинская оппозиция в 2016 году обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с тем, как власти Украины расследуют трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, суд не дает прямых ответов на вопросы о судьбе дела, объясняя это заботой о безопасности свидетелей. В августе 2016 года Юрий Бойко, который на тот момент являлся лидером украинской парламентской фракции "Оппозиционного блока", заявлял, что они направили в Международный уголовный суд в Гааге документы, подтверждающие бездействие украинской власти в проведении быстрого и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Также документы были направлены и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. "В настоящее время Управление МУС не может предоставить комментарии по конкретным обвинениям, в частности из-за конфиденциальности расследований и необходимости защиты свидетелей и источников", - сообщили агентству в пресс-службе суда в ответ на вопрос о том, рассмотрел ли он эти документы и пришел ли к каким-либо выводам с тех пор. В инстанции отметили, что они не могут комментировать ход дела, так как согласно статье 15 Римского статута Международного уголовного суда, любое лицо или группа из любой точки мира может направлять информацию о предполагаемых преступлениях прокурору МУС, а он, в свою очередь, "обязан защищать конфиденциальность полученной информации". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html
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в мире, одесса, гаага, украина, юрий бойко, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Гаага, Украина, Юрий Бойко, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей

МУС не дает ответов по делу о трагедии в Одессе, объясняя это защитой свидетелей

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших в годовщину трагедии в Одессе в 2014 году
Мемориал в память о погибших в годовщину трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Мемориал в память о погибших в годовщину трагедии в Одессе в 2014 году. Архивное фото
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ГААГА, 1 мая - РИА Новости. Спустя восемь лет с тех пор, как украинская оппозиция в 2016 году обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с тем, как власти Украины расследуют трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, суд не дает прямых ответов на вопросы о судьбе дела, объясняя это заботой о безопасности свидетелей.
В августе 2016 года Юрий Бойко, который на тот момент являлся лидером украинской парламентской фракции "Оппозиционного блока", заявлял, что они направили в Международный уголовный суд в Гааге документы, подтверждающие бездействие украинской власти в проведении быстрого и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Также документы были направлены и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.
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"В настоящее время Управление МУС не может предоставить комментарии по конкретным обвинениям, в частности из-за конфиденциальности расследований и необходимости защиты свидетелей и источников", - сообщили агентству в пресс-службе суда в ответ на вопрос о том, рассмотрел ли он эти документы и пришел ли к каким-либо выводам с тех пор.
В инстанции отметили, что они не могут комментировать ход дела, так как согласно статье 15 Римского статута Международного уголовного суда, любое лицо или группа из любой точки мира может направлять информацию о предполагаемых преступлениях прокурору МУС, а он, в свою очередь, "обязан защищать конфиденциальность полученной информации".
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаГаагаУкраинаЮрий БойкоМеждународный уголовный судЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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