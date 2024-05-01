https://ria.ru/20240501/rassledovanie-1943319039.html

МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей

МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей - РИА Новости, 01.05.2024

МУС не дает ответов по трагедии в Одессе якобы из-за защиты свидетелей

Спустя восемь лет с тех пор, как украинская оппозиция в 2016 году обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с тем, как власти Украины... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:10

2024-05-01T15:10

2024-05-01T15:10

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международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

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ГААГА, 1 мая - РИА Новости. Спустя восемь лет с тех пор, как украинская оппозиция в 2016 году обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с тем, как власти Украины расследуют трагедию в Одессе 2 мая 2014 года, суд не дает прямых ответов на вопросы о судьбе дела, объясняя это заботой о безопасности свидетелей. В августе 2016 года Юрий Бойко, который на тот момент являлся лидером украинской парламентской фракции "Оппозиционного блока", заявлял, что они направили в Международный уголовный суд в Гааге документы, подтверждающие бездействие украинской власти в проведении быстрого и беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе. Также документы были направлены и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. "В настоящее время Управление МУС не может предоставить комментарии по конкретным обвинениям, в частности из-за конфиденциальности расследований и необходимости защиты свидетелей и источников", - сообщили агентству в пресс-службе суда в ответ на вопрос о том, рассмотрел ли он эти документы и пришел ли к каким-либо выводам с тех пор. В инстанции отметили, что они не могут комментировать ход дела, так как согласно статье 15 Римского статута Международного уголовного суда, любое лицо или группа из любой точки мира может направлять информацию о предполагаемых преступлениях прокурору МУС, а он, в свою очередь, "обязан защищать конфиденциальность полученной информации". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240501/tragediya-1943308509.html

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

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в мире, одесса, гаага, украина, юрий бойко, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)