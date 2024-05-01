Рейтинг@Mail.ru
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом - РИА Новости, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом - РИА Новости, 01.05.2024
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом
Следственные органы задержали уфимца, подозреваемого в смертельном ранении ножом оппонента в массовом конфликте, который произошёл из-за долга, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T15:27
2024-05-01T15:27
происшествия
россия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
УФА, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали уфимца, подозреваемого в смертельном ранении ножом оппонента в массовом конфликте, который произошёл из-за долга, сообщает СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего предъявлено 19-летнему уфимцу. По версии следствия, 30 апреля на улице Транспортная между ранее знакомыми шестью мужчинами произошел конфликт в ходе выяснения отношений по поводу возврата долга и повреждения автомобиля должника. Во время конфликта 34-летний мужчина ударил одного из оппонентов, в ответ на это другой мужчина нанес обидчику товарища несколько ударов ножом в бедро. В результате полученных телесных повреждений 34-летний уфимец скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, а фигурант дела скрылся на автомобиле вместе со знакомым, однако вскоре был задержан. "В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие участники конфликта. По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом

В Уфе задержали подозреваемого в смертельном ранении мужчины во время конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали уфимца, подозреваемого в смертельном ранении ножом оппонента в массовом конфликте, который произошёл из-за долга, сообщает СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале.
По данным ведомства, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего предъявлено 19-летнему уфимцу.
По версии следствия, 30 апреля на улице Транспортная между ранее знакомыми шестью мужчинами произошел конфликт в ходе выяснения отношений по поводу возврата долга и повреждения автомобиля должника. Во время конфликта 34-летний мужчина ударил одного из оппонентов, в ответ на это другой мужчина нанес обидчику товарища несколько ударов ножом в бедро. В результате полученных телесных повреждений 34-летний уфимец скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, а фигурант дела скрылся на автомобиле вместе со знакомым, однако вскоре был задержан.
"В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие участники конфликта. По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Место убийства двух женщин на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве матери и бабушки
17 апреля, 22:09
 
ПроисшествияРоссияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала