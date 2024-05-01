https://ria.ru/20240501/ranenie-1943321757.html

Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом

Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом - РИА Новости, 01.05.2024

Жителя Уфы задержали по подозрению в смертельном ранении мужчины ножом

Следственные органы задержали уфимца, подозреваемого в смертельном ранении ножом оппонента в массовом конфликте, который произошёл из-за долга, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T15:27

2024-05-01T15:27

2024-05-01T15:27

происшествия

россия

уфа

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УФА, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали уфимца, подозреваемого в смертельном ранении ножом оппонента в массовом конфликте, который произошёл из-за долга, сообщает СУСК РФ по Башкирии в Telegram-канале. По данным ведомства, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего предъявлено 19-летнему уфимцу. По версии следствия, 30 апреля на улице Транспортная между ранее знакомыми шестью мужчинами произошел конфликт в ходе выяснения отношений по поводу возврата долга и повреждения автомобиля должника. Во время конфликта 34-летний мужчина ударил одного из оппонентов, в ответ на это другой мужчина нанес обидчику товарища несколько ударов ножом в бедро. В результате полученных телесных повреждений 34-летний уфимец скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи, а фигурант дела скрылся на автомобиле вместе со знакомым, однако вскоре был задержан. "В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие участники конфликта. По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/ubiystvo-1940675480.html

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уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, уфа