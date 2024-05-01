https://ria.ru/20240501/rabotino-1943341086.html

Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024

Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:23

2024-05-01T17:23

2024-05-01T17:30

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_3cb55f6ebda9c7de8f015132ed210778.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. "Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов. По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html

работино

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины