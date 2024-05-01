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Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 01.05.2024 (обновлено: 17:30 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/rabotino-1943341086.html
Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов
Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024
Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов
Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:23
2024-05-01T17:30
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника. "Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов. По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html
работино
запорожская область
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работино, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Над Работино подняли российский флаг, заявил Рогов

Рогов: над Работино на ореховском направлении подняли флаг России

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщил РИА Новости, что основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Точечные очаги сопротивления противника в Работино ещё остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - сказал Рогов.
По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В ближайшие недели. Украина рискует потерять важные позиции, пишут СМИ
24 апреля, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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