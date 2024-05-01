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Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 01.05.2024 (обновлено: 13:20 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pvo-1943296162.html
Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 01.05.2024
Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer из Франции и реактивный снаряд системы залпового РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:14
2024-05-01T13:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer из Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки

МО: силы ПВО за сутки сбили 29 украинских БПЛА и 5 управляемых авиабомб Hammer

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer из Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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