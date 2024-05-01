https://ria.ru/20240501/pvo-1943296162.html

Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 01.05.2024

Средства ПВО сбили почти 30 украинских беспилотников за сутки

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer из Франции и реактивный снаряд системы залпового РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:14

2024-05-01T13:14

2024-05-01T13:20

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer из Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в среду министерство обороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)